HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     
Tendencias

“Me sorprendió”: hombre regala auto de lujo a su esposa tras convertirse en mamá

Clip viral de TikTok muestra la reacción de la madre, quien emocionada sale del hospital y recibe el generoso regalo.

"Que vivan los hombres que consienten a sus mujeres", reaccionaron usuarios en TikTok.
"Que vivan los hombres que consienten a sus mujeres", reaccionaron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ @floramos987/TikTok

El tierno y sorprendente gesto de un mexicano hacia su esposa está dando que hablar en redes sociales, especialmente TikTok. El clip viral fue compartido por la mujer, donde se muestra el preciso momento donde recibe el lujoso regalo mientras sale del hospital cargando a su pequeño recién nacido.

La historia generó un sinfín de reacciones, donde se generó un intenso debate sobre el poco reconocimiento que algunas madres reciben después del nacimiento de sus hijos.

PUEDES VER: Laura Spoya cuenta que yapeó S/500 por error y peruana se negó a devolverlo: "No es mi culpa, ya lo gasté"

lr.pe

Hombre sorprende a su esposa con lujoso regalo tras dar a luz: clip es viral en TikTok

De acuerdo al video en la cuenta floramos987 en TikTok, se ve a la mujer visiblemente emocionada tras abandonar el hospital junto a su bebé y ver la llegada de un auto que lleva un moño azul. "Me sorprendió", comentó en redes sociales.

En el clip viral, la protagonista explicó que todo se trató de una sorpresa por parte de su pareja y se mostró muy entusiasmada.

PUEDES VER: Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

lr.pe

Clip viral genera diversas reacciones en TikTok

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

La escena conmovió a cientos de usuarios, quienes destacaron la importancia de valorar el esfuerzo físico y emocional que implica el embarazo y el parto. El video generó un sinfín de reacciones, ya que muchas veces la maternidad es asumida como una obligación y no como un acto que merece gratitud. "Que vivan los hombres que consienten a sus mujeres", "También me regalaron una parecida, pero se llama carriola", "¿Me tenía que dar un regalo de maternidad?", reaccionaron cibernautas en TikTok.

Notas relacionadas
Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

LEER MÁS
Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

LEER MÁS
Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

LEER MÁS
Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

LEER MÁS
Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

LEER MÁS
Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

LEER MÁS
Influencer pierde la vida al caer con su helicóptero mientras transmitía en vivo para sus seguidores en China

Influencer pierde la vida al caer con su helicóptero mientras transmitía en vivo para sus seguidores en China

LEER MÁS
Empresario peruano revela que conoció a 3 ganadores millonarios de La Tinka, pero terminaron en la quiebra: "Acabaron misios"

Empresario peruano revela que conoció a 3 ganadores millonarios de La Tinka, pero terminaron en la quiebra: "Acabaron misios"

LEER MÁS
¿Qué fue de ‘Wachu’, el personaje viral de Open English que se volvió famoso por no saber inglés?

¿Qué fue de ‘Wachu’, el personaje viral de Open English que se volvió famoso por no saber inglés?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Tendencias

Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

Influencer pierde la vida al caer con su helicóptero mientras transmitía en vivo para sus seguidores en China

Valentino Palacios sorprende al aparecer en TikTok vestido como la 'Teresita' de AFHS y actriz Magdyel Ugaz se pronuncia en comentarios

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025