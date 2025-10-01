“Me sorprendió”: hombre regala auto de lujo a su esposa tras convertirse en mamá

"Que vivan los hombres que consienten a sus mujeres", reaccionaron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ @floramos987/TikTok

"Que vivan los hombres que consienten a sus mujeres", reaccionaron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ @floramos987/TikTok

El tierno y sorprendente gesto de un mexicano hacia su esposa está dando que hablar en redes sociales, especialmente TikTok. El clip viral fue compartido por la mujer, donde se muestra el preciso momento donde recibe el lujoso regalo mientras sale del hospital cargando a su pequeño recién nacido.

La historia generó un sinfín de reacciones, donde se generó un intenso debate sobre el poco reconocimiento que algunas madres reciben después del nacimiento de sus hijos.

Hombre sorprende a su esposa con lujoso regalo tras dar a luz: clip es viral en TikTok

De acuerdo al video en la cuenta floramos987 en TikTok, se ve a la mujer visiblemente emocionada tras abandonar el hospital junto a su bebé y ver la llegada de un auto que lleva un moño azul. "Me sorprendió", comentó en redes sociales.

En el clip viral, la protagonista explicó que todo se trató de una sorpresa por parte de su pareja y se mostró muy entusiasmada.

Clip viral genera diversas reacciones en TikTok

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

La escena conmovió a cientos de usuarios, quienes destacaron la importancia de valorar el esfuerzo físico y emocional que implica el embarazo y el parto. El video generó un sinfín de reacciones, ya que muchas veces la maternidad es asumida como una obligación y no como un acto que merece gratitud. "Que vivan los hombres que consienten a sus mujeres", "También me regalaron una parecida, pero se llama carriola", "¿Me tenía que dar un regalo de maternidad?", reaccionaron cibernautas en TikTok.