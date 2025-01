La youtuber chilena 'Arquitecta Fran' señala que una región del sur de Perú destaca como la mejor opción para vivir, superando a Lima. Según la influencer, esta elección no solo se basa en la alta calidad de vida, sino también en el menor costo de vida en comparación con otras zonas del país, incluyendo su capital; así como otras ventajas que lo hacen el lugar ideal para aquellos que desean mudarse a esta localidad. Asimismo, indicó que dicha zona del Perú es uno de los más visitados por los chilenos. Aquí te contamos de cuál se trata.

¿Cuál es el lugar que superó a Lima y es el mejor para vivir?

Para la arquitecta chilena, Tacna es el mejor lugar para vivir en Perú. Según la youtuber, esto se debe a lo económicos que son los servicios y a la calidad de vida que ofrece. Incluso mencionó que muchos de sus compatriotas no le creen cuando afirma que esta región es un sitio ideal para vivir. La hotelería en Tacna es otro aspecto que destacó, ya que ofrece una buena calidad junto con precios cómodos.

"En Chile hay muchas personas que me ven que no creen que esto sea real y las personas que opinan en contra es porque realmente no conocen Tacna y no han ido", sentenció. "Los hoteles en Tacna son muy económicos y son muy buenos. Hay tantas cosas que podemos hacer ahí. Es pequeño Tacna, no es muy grande, no es como una capital, es un pueblo quizás, pero es una zona de Perú que tampoco es muy grande, pero tiene mucho de todo", añadió.

¿Cómo son las clínicas y los mercados en Tacna, según la chilena?

La youtuber destacó que Tacna está tan bien posicionada en atención médica, especialmente en odontología, que muchos locales han invertido en abrir más centros odontológicos.

"Muchos chilenos se van a atender a Tacna por cosas como frenillos; por ejemplo, se quieren sacar una muela. El tema dental es como bien fuerte ahí. Y a Tacna, como le ha ido bien en este tema, han invertido en clínicas y en hospitales que son de buena infraestructura, son centros de atención médica excelentes", detalló.

En Tacna, tanto los mercados como los restaurantes brindan precios accesibles para los habitantes locales y los visitantes chilenos. Aun así, lo que sobresale por encima de la calidad es la calidez y hospitalidad de los tacneños.

"Tacna es una muy buena alternativa a diferencia de Lima. Lima es bueno, pero Tacna es mucho mejor (…) En cuanto a comer a la alimentación, si tú quieres puedes ir a comer todos días a un restaurante, o puedes ir al mercado y comprar. Es todo fácil, es todo bien sencillo. La limpieza en cuanto al mercado también es buena, yo no me he enfermado nunca hasta el momento en Tacna con los jugos gigantes y toda esa atención que tienen los peruanos en Tacna es mucho más hospitalaria", explicó.