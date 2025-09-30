La creadora de contenido Moca llegó hasta el Centro de Lima con más de 100 porciones de pollo a la brasa para repartir a los manifestantes. | Foto: composición LR/TikTok/@moca.clips

La creadora de contenido Moca llegó hasta el Centro de Lima con más de 100 porciones de pollo a la brasa para repartir a los manifestantes. | Foto: composición LR/TikTok/@moca.clips

El último domingo 28 de septiembre, la Generación Z volvió a movilizarse por las calles de Lima, y otras regiones del Perú, para protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Muchos jóvenes, con carteles en mano, marcharon por la Avenida Abancay con el fin de hacer llegar su voz hasta el Parlamento. En medio de la manifestación, la tiktoker peruana Mocca captó la atención en redes sociales por repartir 100 pollos a la brasa a aquellos que se encontraban en la marcha.

Su gesto conmovió a los manifestantes, quienes resaltaron su acción solidaria. Asimismo, indicaron que fue una de las pocas creadoras de contenido del Perú que asistieron a la marcha a la cuarta jornada de protesta.

Influencer peruana conmueve al regalar 100 pollos a la brasa a manifestantes

Durante la última fecha de protestas de la Generación Z, la joven influencer peruana conocida como Moca, llegó a la movilización con la bandera de Perú para apoyar a los y las manifestantes. La creadora de contenido compró 100 porciones de 1/8 de pollo a la brasa para repartirlo a las personas cercanas.

Según se aprecia en los videos difundidos en TikTok, la influencer llevó consigo todos los táperes en una caja cargada con pollos a la brasa. "Estoy comprando 100 octavos de pollo para regalar a los que están manifestando, a las personas que están luchando por tus derechos", mencionó en un live de TikTok.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales y usuarios aplaudieron su apoyo hacia los universitarios, gremio de transportistas y demás presentes. "Mocca fue la única influencer que ayudó", "Los demás tiktoker no ayudan así como ella", "No la sigo, pero eres es la única influencer que ayudó al pueblo", "Hy gente que no comió en todo el día por estar en la marcha. Moca de verdad, gracias", "Y dónde está Zully, Diealis y los demás tiktokers que facturan más?", son algunos de los comentarios que se lee.