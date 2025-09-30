HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     
Tendencias

Tiktoker peruana sorprende al regalar 100 pollos a la brasa a jóvenes en marcha de la Generación Z en Lima: "La única que ayudó"

La influencer peruana llegó a la Plaza San Martín para repartir táperes de pollo a la brasa a los manifestantes de la marcha de la Generación Z. Su gesto conmovió en TikTok.

La creadora de contenido Moca llegó hasta el Centro de Lima con más de 100 porciones de pollo a la brasa para repartir a los manifestantes.
La creadora de contenido Moca llegó hasta el Centro de Lima con más de 100 porciones de pollo a la brasa para repartir a los manifestantes. | Foto: composición LR/TikTok/@moca.clips

El último domingo 28 de septiembre, la Generación Z volvió a movilizarse por las calles de Lima, y otras regiones del Perú, para protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Muchos jóvenes, con carteles en mano, marcharon por la Avenida Abancay con el fin de hacer llegar su voz hasta el Parlamento. En medio de la manifestación, la tiktoker peruana Mocca captó la atención en redes sociales por repartir 100 pollos a la brasa a aquellos que se encontraban en la marcha.

Su gesto conmovió a los manifestantes, quienes resaltaron su acción solidaria. Asimismo, indicaron que fue una de las pocas creadoras de contenido del Perú que asistieron a la marcha a la cuarta jornada de protesta.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima criminaliza protestas de la generación Z y ofrece recompensa por manifestantes: "El que la hace, la paga"

lr.pe

Influencer peruana conmueve al regalar 100 pollos a la brasa a manifestantes

Durante la última fecha de protestas de la Generación Z, la joven influencer peruana conocida como Moca, llegó a la movilización con la bandera de Perú para apoyar a los y las manifestantes. La creadora de contenido compró 100 porciones de 1/8 de pollo a la brasa para repartirlo a las personas cercanas.

Según se aprecia en los videos difundidos en TikTok, la influencer llevó consigo todos los táperes en una caja cargada con pollos a la brasa. "Estoy comprando 100 octavos de pollo para regalar a los que están manifestando, a las personas que están luchando por tus derechos", mencionó en un live de TikTok.

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales y usuarios aplaudieron su apoyo hacia los universitarios, gremio de transportistas y demás presentes. "Mocca fue la única influencer que ayudó", "Los demás tiktoker no ayudan así como ella", "No la sigo, pero eres es la única influencer que ayudó al pueblo", "Hy gente que no comió en todo el día por estar en la marcha. Moca de verdad, gracias", "Y dónde está Zully, Diealis y los demás tiktokers que facturan más?", son algunos de los comentarios que se lee.

Notas relacionadas
Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

LEER MÁS
Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

LEER MÁS
Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

LEER MÁS
Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

LEER MÁS
Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

LEER MÁS
Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

LEER MÁS
Ciudadanas chilenas intentan reto del Puente de los Suspiros pero se confunden con Puente de la Paz de Miraflores: “Es un poquito largo”

Ciudadanas chilenas intentan reto del Puente de los Suspiros pero se confunden con Puente de la Paz de Miraflores: “Es un poquito largo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Tendencias

Chupetín Trujillo sufre grave accidente en medio del Gran corso primaveral 2025: "Por fin cayó"

Ciudadanas chilenas intentan reto del Puente de los Suspiros pero se confunden con Puente de la Paz de Miraflores: “Es un poquito largo”

Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota