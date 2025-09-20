Un joven alemán escuchó con emoción una canción de Agua Marina y su reacción se volvió viral en redes sociales. | Foto: Composición LR/ TikTok/ Andina

Agua Marina es una de las bandas de cumbia peruana más reconocidas y queridas del país. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el grupo nacido en Sechura, Piura, se ha consolidado como un referente del género gracias a su estilo romántico y a melodías que han acompañado a varias generaciones. Sus temas se han convertido en clásicos del género y son interpretados en fiestas, conciertos y celebraciones populares dentro y fuera del Perú.

Curiosamente, en un video que se volvió viral en TikTok, se observa a un joven alemán escuchando al grupo musical en la televisión. Su novia, quien fue la encargada de subir la reacción a sus redes sociales, le mostró una canción a su pareja europea. Él aparece con el rostro visiblemente emocionado al escuchar ‘Pensando en ti’. “Está llorando”, señaló su enamorada.

Redes sociales bromean por joven alemán escuchando Agua Marina

Este momento fue ampliamente comentado y compartido en redes sociales. Durante el video, la novia precisó que su pareja recién conocía a Agua Marina. Al joven alemán la música le pareció muy linda y, al oírla, se le notaba con los ojos llorosos, lo que provocó las risas de su novia.

Los usuarios de TikTok no dudaron en comentar este divertido y emotivo momento. Algunos internautas incluso sugirieron que debería llevarlo a un concierto de la agrupación peruana. Entre los comentarios más destacados se encuentran: “No tienes que llorar, tienes que tomar”, “Quédate con alguien que te mire como él mira a Agua Marina”, “Saca las chelas”, “Llora de emoción”, “En su vida pasada fue peruano”.