Dos tiktokers de Argentina crean 'Mundial de gastronomía' tras éxito de Ibai Llanos con 'Mundial de desayunos'. | Foto: composición LR/TikToK/@ailutokman

Tras el éxito de Ibai Llanos con el 'Mundial de desayunos', reto donde Perú se alzó campeón con el pan con chicharrón tras vencer a Venezuela, ahora inicia el 'Mundial de gastronomía'. En esta competencia creada por dos influencers argentinos, se enfrentarán un total de 19 países con sus mejores platillos típicos. Mediante su cuenta de TikTok @ailutokman anunciaron que el territorio peruano se enfrentará contra Cuba en esta primera ronda.

"Bienvenidos al 'Mundial de la gastronomía'. Ya que Ibai hizo desayunos, nosotros haremos comida", se le escucha decir a los tiktokers. El clip rápidamente se volvió viral en TikTok y ya supera las 424.000 mil reacciones. Sin embargo, muchos usuarios no recibieron con buena manera esta competencia.

Internautas reaccionan a 'Mundial de gastronomía'

Tras la publicación de redes sociales, muchos internautas indicaron que aún no es momento de seguir esta secuencia de competencias; mientras que otros, indicaron la falta de originalidad de los creadores de contenido tras contar con una temática similar al del influencer español Ibai Llanos.

"Los mundiales son cada 4 años, no cada 4 semanas", "Vieron que lo de Ibai tuvo éxito y ahora quieren hacer lo mismo", "No otra vez", "Justo 'ayer' terminó lo del 'Mundial de desayunos'", "El mundial de Temu", son algunas las críticas que se lee.

Por otro lado, un grupo de usuarios apoyó la iniciativa de ambos tiktokers e indicaron que apoyaran a su país en ese nuevo reto virtual gastronómico. "Esta vez Ecuador va a ganar", "Perú ya ganó", "Argentina va a ganar con su asado", "Este Mundial se lo lleva Bolivia con el pique de macho", "Chile tiene las mejores comidas que otros países", se leen.

¿Cuándo empieza el 'Mundial de gastronomía'?

Según la información brindada por los creadores de contenido, el 'Mundial de gastronomía' iniciará este jueves 25 de septiembre. Al igual que el 'Mundial de desayunos', cada ronda se definirá por votos.

"De Argentina con su asado a Japón con su onigiri, de México con tacos a Francia con boeuf bourguignon, el fixture está lleno de duelos picantes", se lee en la publicación.