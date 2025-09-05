HOYSuscripcion LR Focus

Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     
Ibai queda encantado con la gastronomía peruana tras visita a restaurante de Gastón Acurio en España en medio del 'Mundial de desayunos': "Me ha gustado todo"

Durante su visita, el streamer español Ibai Llanos probó varios platillos peruanos destacados, como el ceviche, el lomo saltado, la causa limeña, el arroz chaufa, entre otros.

El streamer Ibai Llanos visitó un restaurante peruano en España y se animó a probar diversos platos de la gastronomía peruana.
El streamer Ibai Llanos visitó un restaurante peruano en España y se animó a probar diversos platos de la gastronomía peruana. | Foto: Composición LR/ YouTube de Ibai Llanos

El streamer español Ibai Llanos visitó el restaurante peruano Yakumanka, en España, cuyo dueño es Gastón Acurio, en medio del ‘Mundial de desayunos’. El video, publicado en su cuenta oficial, respondió al pedido de muchos compatriotas que le sugirieron probar comida originaria del Perú.

Cabe recordar que el Perú se encuentra actualmente en las semifinales de dicho evento internacional, organizado por el youtuber español, y se enfrentará a Chile. El país compite con el pan con chicharrón y ahora tendrá como rival a la marraqueta chilena.

PUEDES VER: Ibai se solidariza con Perú y demás países tras quedar fuera de las Eliminatorias 2026: “El verdadero Mundial es el de los desayunos”

lr.pe

¿Qué comidas peruanas probó Ibai Llanos?

Al llegar al restaurante, Ibai Llanos probó la cancha peruana con salsa de rocoto. Al comerla, el streamer notó que era muy picante y dijo: “Pica una barbaridad”. Luego se animó a probar la chicha morada y el pisco sour, con los que quedó muy encantado. Sobre el último comentó: “Está muy bueno. Sabe a limonada con un poco de alcohol”.

Entre los platos fuertes que probó están el ponzu rocoto, compuesto por atún en láminas, aguacate, mayonesa ahumada, salsa y huevas. Asimismo, el streamer degustó el famoso ceviche y quedó fascinado con su sabor. “Me parece una locura”, reaccionó. Otros platillos que probó Ibai fueron la causa limeña, las empanadas, el lomo saltado, croquetas rellenas de ají de gallina y el alfonsiño. Precisamente, este último fue su favorito y estaba preparado con solomillo de vaca salteado, tomate, ají y cebolla.

PUEDES VER: Mario Irivarren cuestiona a Ibai por escoger café en lugar de emoliente en el 'Mundial de desayunos': "Es representativo de Colombia"

lr.pe

Otra de las comidas que le gustó fue el choripán, preparado con chorizo marino a la brasa, chimichurri y rocoto. “No sé de qué era la salsa, pero muchas gracias, Gastón”, mencionó encantado. Antes de pasar a los postres, el streamer reconoció que el Perú era uno de los países con las mejores gastronomías del mundo. “Lo he disfrutado muchísimo. Me ha gustado todo”, señaló.

Ibai probó tres postres peruanos: el cheesecake de maracuyá, el mousse de chocolate y el tradicional tres leches. El último fue su favorito. “Diez de diez al tres leches”, sentenció.

Marraqueta con palta: ¿qué es y cuánto votos obtuvo el rival del pan con chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos?

Marraqueta con palta: ¿qué es y cuánto votos obtuvo el rival del pan con chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos?

¿Cuánto cuesta comer un pan con chicharrón en Lima? Conoce dónde comer este plato peruano, semifinalista en el 'Mundial de desayunos' de Ibai

¿Cuánto cuesta comer un pan con chicharrón en Lima? Conoce dónde comer este plato peruano, semifinalista en el 'Mundial de desayunos' de Ibai

Ibai se solidariza con Perú y demás países tras quedar fuera de las Eliminatorias 2026: “El verdadero Mundial es el de los desayunos”

Ibai se solidariza con Perú y demás países tras quedar fuera de las Eliminatorias 2026: “El verdadero Mundial es el de los desayunos”

