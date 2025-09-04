Hombre ebrio intenta grabar con su DNI y usuarios lo trolean: "Para eso está el electrónico"

Un hombre, en aparente estado de ebriedad, asistía a una presentación de la agrupación Lira Andina junto a un amigo. En medio del espectáculo, intentó grabar la escena, pero en lugar de usar un celular o una cámara levantó su DNI. Entre risas, su acompañante lo increpó en tono burlesco: “¡Graba bien, hermano, graba bien!".

Hombre ebrio intenta grabar con su DNI

De acuerdo con el clip publicado TikTok, en la cuenta Anthony10tapia, un hombre en aparente estado de ebriedad intentó grabar la presentación de la orquesta Lira Andina con su DNI. El video incluye un mensaje en tono burlesco: “Vamos, será algo tranqui”, en alusión a su embriaguez. La grabación ya superó los 1,4 millones de reproducciones en TikTok y ha sido compartida más de 131.000 veces.

Usuarios 'trolean' a hombre por grabar con su DNI

Tras la viralización del video, cientos de usuarios comenzaron a bromear, muchas veces en tono irónico, sobre el hombre que intentó “grabar” con su DNI en lugar de un celular o una cámara. Entre los comentarios se leía: “Para eso es el DNI electrónico, pues”, “Siempre documentando todo”, “Es el DNI 16 Pro Max”, “Vengo del video del DNI”, “Mi DNI no viene con esa configuración”, “Así que para eso servía”, “Avísale que está grabando en modo selfie”, “Está con la cámara frontal” y “¿Y qué tal es la cámara del DNI?”.

Otros usuarios compartieron anécdotas similares: “Me hizo recordar a cuando mi papá intentó grabar con su billetera; estuvo 20 minutos diciendo que la cámara no le funcionaba”, “Yo grabé con un pan, no lo juzgo” y “He sido él, así que no me burlo mucho”.