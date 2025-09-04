HOYSuscripcion LR Focus

Mototaxi es captada transportando una peculiar 'vaca loca' y usuarios la bautizan como “moto loca”

Un usuario captó el insólito momento en que un mototaxi circulaba por las calles de San Juan de Lurigancho transportando un artefacto pirotécnico con la forma de la misma unidad.

Mototaxi transporta 'moto loco' en San Juan de Lurigancho
Mototaxi transporta 'moto loco' en San Juan de Lurigancho | Composición Lr/TikTok

Un usuario que circulaba en su auto por las calles de San Juan de Lurigancho, en Lima, registró un hecho insólito: un mototaxi llevaba en el techo un artefacto pirotécnico con su misma forma. La réplica imitaba los colores rojo y azul de la unidad e incluso tenía ventanas elaboradas con un material similar al aluminio, aunque destacaba por los dispositivos redondos característicos de los castillos pirotécnicos y las llamadas 'vacas locas'.

Usuario sorprendido por 'moto loca'

El video, publicado en TikTok por la cuenta 'SJL Lomeros', reflejó el asombro del usuario con el mensaje: “En San Juan de Lurigancho nunca te puedes aburrir”. En los comentarios, varios internautas bautizaron el artefacto pirotécnico como “moto loca”. El Clip ya supera las 68.000 reproducciones y ha sido compartida más de 4.500 veces.

PUEDES VER: Repartidor sorprende al pegarse mercadería a su cuerpo y usuarios bromean: "O llegan juntos o ninguno"

lr.pe

Usuarios comparten sus reacciones sobre la 'moto loca'

Tras la viralización del video, cientos de usuarios reaccionaron sorprendidos por el peculiar artefacto pirotécnico y dejaron divertidos comentarios: “Adiós toro loco, bienvenida moto loca”, “¿Dónde es el tono?”, “Moto loca de dos pisos” y “Para la asociación de moteros, seguro, ja, ja, ja”. Otros se animaron con ocurrencias como “ese mototaxi sí corre con gasolina premium” y “la única moto que explota, pero no se malogra”.

Incluso hubo quienes se lo tomaron con humor más criollo: “con esa si llego al cielo directo”, “la nueva línea de transporte interdistrital: Moto Loca Express” o “¿esa moto sí pasa revisión técnica?”. Entre las bromas, un usuario aseguró: “Conozco al que fabrica esas antorchas, son muy pedidas”.

