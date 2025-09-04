Mototaxi es captada transportando una peculiar 'vaca loca' y usuarios la bautizan como “moto loca”

Un usuario que circulaba en su auto por las calles de San Juan de Lurigancho, en Lima, registró un hecho insólito: un mototaxi llevaba en el techo un artefacto pirotécnico con su misma forma. La réplica imitaba los colores rojo y azul de la unidad e incluso tenía ventanas elaboradas con un material similar al aluminio, aunque destacaba por los dispositivos redondos característicos de los castillos pirotécnicos y las llamadas 'vacas locas'.

Usuario sorprendido por 'moto loca'

El video, publicado en TikTok por la cuenta 'SJL Lomeros', reflejó el asombro del usuario con el mensaje: “En San Juan de Lurigancho nunca te puedes aburrir”. En los comentarios, varios internautas bautizaron el artefacto pirotécnico como “moto loca”. El Clip ya supera las 68.000 reproducciones y ha sido compartida más de 4.500 veces.

Usuarios comparten sus reacciones sobre la 'moto loca'

Tras la viralización del video, cientos de usuarios reaccionaron sorprendidos por el peculiar artefacto pirotécnico y dejaron divertidos comentarios: “Adiós toro loco, bienvenida moto loca”, “¿Dónde es el tono?”, “Moto loca de dos pisos” y “Para la asociación de moteros, seguro, ja, ja, ja”. Otros se animaron con ocurrencias como “ese mototaxi sí corre con gasolina premium” y “la única moto que explota, pero no se malogra”.

Incluso hubo quienes se lo tomaron con humor más criollo: “con esa si llego al cielo directo”, “la nueva línea de transporte interdistrital: Moto Loca Express” o “¿esa moto sí pasa revisión técnica?”. Entre las bromas, un usuario aseguró: “Conozco al que fabrica esas antorchas, son muy pedidas”.