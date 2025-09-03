La usuaria quedó en shock a saber cuánto tenía que pagar por haber gastado mucho dinero usando su Apple Pay. | Foto: composición LR/TikTok/@mentedehackers

La usuaria quedó en shock a saber cuánto tenía que pagar por haber gastado mucho dinero usando su Apple Pay. | Foto: composición LR/TikTok/@mentedehackers

¿Ignorancia digital? En Estados Unidos, una joven se volvió viral en TikTok por su peculiar confesión. Según contó, recientemente descubrió que el dinero que usaba en Apple Pay salía de su propia tarjeta de crédito. En su video explicó que siempre creyó que, al pasar mucho tiempo en su celular y entregar sus datos personales en diferentes aplicativos o páginas web, la empresa tecnológica le regalaba 'dólares Apple' que se acumulaba en la app para luego ser gastados en tiendas, supermercados y otros establecimientos.

La realidad le dio un fuerte golpe cuando revisó la factura del consumo de su tarjeta de crédito. Al percatarse de todo el dinero que debía, no pudo contener el llanto por la frustración del momento, pues señaló que no escatimó en gastos al usar Apple Pay.

"Es un poco vergonzoso admitirlo, pero esta es mi experiencia. Cuando usas Apple Pay es dinero real. Son verdaderos dólares estadounidenses de tu tarjeta de crédito. Si tiene tu tarjeta de crédito conectada, ahí es donde está el dinero. De ahí proviene. No es como una forma especial de dólares de Apple. ¿Por qué no te dicen eso mientras pagas?", señaló.

"Pensé que había acumulado un montón de dólares Apple para usar Apple Pay al pasar mucho tiempo en mi teléfono y brindar mis datos libremente y voluntariamente. Creí que con eso me ponía al día para obtener premios, obtener dólares Apple. No pensé que fuera dinero real hasta que revisé la factura de mi tarjeta de crédito. Gasté como si fuera millonaria", añadió.

Joven explica que emitió su queja a la empresa de Apple

Tras descubrir la verdad del funcionamiento de Apple Pay, la joven señaló que se comunicó con el área de reclamos de la empresa para exponer su caso con Steve Jobs. Sin embargo, la respuesta que le brindaron la dejó aún más sorprendida.

"Llamé para arreglarlo. Les dije: 'Quiero, por favor, hablar con el señor Steve Jobs", y me dijeron: "Ya no está más con nosotros", relató la joven. Esta última frase hace referencia al fallecimiento del fundador de Apple, ocurrido en 2011.

El video rápidamente llamó la atención de miles de usuarios, pues muchos quedaron sorprendidos, no solo por el grave error de la joven, sino por la poca información que tenía sobre la app, algo inesperado en plena era digital.