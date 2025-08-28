Una emprendedora contó su frustración en redes sociales luego de descubrir que su extrabajadora colocó un negocio muy similar al de ella. De acuerdo a la historia viral en TikTok, la joven le indicó que se iría de viaje, pero grande fue su sorpresa al descubrir que instaló un carrito para la venta de fresas con crema ‘identico’ al de ella y en el mismo punto de venta. La historia generó un sinfín de reacciones entre usuarios y experiencias, donde muchos resaltaron que este tipo de historias son más comunes de lo que parece.

Emprendedora relata mala experiencia con extrabajadora: “Me copió”

De acuerdo al clip viral en fresidonas en TikTok, ella llevaba dos años vendiendo fresas con crema y logró abrir dos puestos gracias a su esfuerzo. En ese proceso, contrató a una joven para ayudarla. “Hasta casi al final se portó muy bien conmigo y me ayudaba mucho, no lo puedo negar”, relató. Sin embargo, días antes de irse, notó una actitud extraña.

La joven le dijo que se iría por un viaje importante, sin mayores explicaciones. “Fue un aviso muy rápido”, recordó. Poco después, se enteró por clientes que la extrabajadora colocó un negocio igual al suyo fuera de un centro comercial. Con la duda en mente, la emprendedora fue al lugar y comprobó que era cierto. “Me sorprendí, pero no me disgustó tanto al comienzo”, comentó con evidente tristeza.

Pero otra sorpresa se llevó cuando encontró a su extrabajadora en el mismo punto de venta de su negocio y con un carrito ambulante igualito al de ella. Señaló que ella había madrugado para tramitar permisos, invertir en el carrito y buscar cada detalle para levantar su negocio. “Lloré. Todo ha sido con mi esfuerzo, mi sacrificio, mi pensadera, mis amanecidas. Me duele que alguien, de la noche a la mañana, haga lo mismo”, expresó entre lágrimas.

Usuarios comparten reacciones divididas sobre caso viral de emprendedora

Las reacciones en redes sociales no tardaron. Algunos usuarios mostraron solidaridad con la emprendedora, valorando el esfuerzo que puso en construir su negocio desde cero. "Yo conocí el caso de una señora que vende emoliente, su trabajadora se convirtió en su competencia", "La ambición fue más" y "Habiendo tantos lugares, justo alado de ella, eso se llama deslealtad".

Sin embargo, otros defendieron el derecho de la extrabajadora a iniciar su propio emprendimiento. "El sol sale para todos, fuiste su inspiración, deberías sentirte feliz", "¿Dónde está lo malo?", "Cada quien trabaja como quiere mientras no te quite tus clientes normal", "Solo busco emprender", indicaron otros cibernautas.