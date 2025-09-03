Chef de Chile recalcó que relleno de marraqueta presentado por Ibai presentado en Mundial de desayunos no es la que usualmente se consume en el país. | Foto: composición LR/TikTok/@ibaillanos/YouTube/Latina

Cada vez falta menos por conocer qué país de Sudamérica se coronará como el rey en el 'Mundial de desayunos' creado por el influencer Ibai Llanos. En la semifinal, Perú competirá con su pan con chicharrón frente a la marraqueta de Chile. Este enfrentamiento, ya popularizado en redes sociales como la 'nueva guerra del Pacífico' ha generado la reacción de miles de usuarios. En ese contexto, un chef chileno no dudó en mostrar su molestia y señalar que la versión presentada por el youtuber español no correspondería al que habitualmente se consume en su país.

Según el experto, este típico platillo chileno no suele, usualmente, combinarse con jamón, palta y huevo. "Nosotros lo rellenamos en el desayuno con cualquier otra cosa, pero vamos a presentar el sándwich que presentó Ibai, que en realidad es un sándwich que él inventó y rellenó su marraqueta. Esa combinación no lo usamos en Chile", sentenció en una entrevista para Latina.

Pan con chicarrón vs marraqueta: chileno muestra su descontento por relleno de desayuno típico de Chile

Tras ser consultado por el periodista, el chef expresó su molestia por la mala elaboración de la marraqueta chilena y se refirió a la semifinal del 'Mundial de desayuno', en la que se enfrentarán Chile y Perú. Además, aseguró que el relleno añadido a su plato típico fue una invención del creador de contenido.

"Estamos compitiendo con un sándwich típico de ustedes, que es muy bueno, versus con un pan con un relleno que se inventó en ese momento", comentó.

El video rápidamente se volvió viral en redes y usuarios no dudaron en apoyar al chef chileno por defender el platillo de su país. Asimismo, internautas pidieron que la competencia entre Perú y Chile en el reto de Ibai sea pacífica.

"No hay rival pequeño, los peruanos debemos ser humildes y reconocer a la marraqueta", "Amigos peruanos, soy chileno, en honor a la verdad, Chile está inundado de la mejor gastronomía del mundo", "Soy peruano que vive en USA y me gusto el sandwich de carne que presento el amigo Chileno. Me encantaría probarlo, cuando visite Perú", "Eso sí es un desayuno", "Los panes caseros de Chile son una delicia", "Lo bueno de competir es que cada país mostrará su mejor plato, así que no hay pierde", son algunos de los comentarios que se lee.