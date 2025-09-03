Joven montado en cajas de cervezas intentó saltar a una tarima en plena fiesta, pero sufrió aparatosa caída: “No me río porque podría ser yo”
En el clip viral de TikTok, el joven intentó acercarse a la tarima tras bailar sobre cajas de cerveza, pero su caída resulta estrepitosa.
Un joven tuvo una épica caída cuando intentó saltar al escenario en plena fiesta. El hecho fue captado en video y posteriormente fue compartido en TikTok, donde generó cientos de divertidos comentarios. La escena se convirtió en uno de los clips más virales para marcar el inicio de septiembre.
Joven intentó saltar a la tarima en plena fiesta: escena es viral en TikTok
De acuerdo al clip viral en la cuenta siwarstudios02 en TikTok, se trata de una fiesta costumbrista donde el joven baila alegremente sobre varias cajas de cerveza. Tras ello, intenta acercarse al escenario, pero en vez de ello termina cayendo de forma muy estrepitosa.
En el video se observa como la botella de cerveza si llega al escenario, pero el muchacho cae al suelo. “Cosas que pasan en la fiesta”, es la descripción en redes sociales. El clip se viralizó rápidamente en la plataforma china, donde alcanzó más de 23 millones de visualizaciones.
Divertidas reacciones sobre clip viral en TikTok
Como era de esperarse, usuarios no tardaron en reaccionar al clip viral. Muchos compartieron experiencias similares y otros explicaron que cuando algunas personas están bajo los efectos del alcohol realizan acciones inimaginables.
"¿Por qué el video dura 3 horas?", "En su mente era una idea espectacular", "Menos mal que la botella se encuentra bien", "Sé que puedo volar", "No me río porque podría ser yo", reaccionaron usuarios en TikTok.