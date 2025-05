Un repartidor de delivery protagonizó una singular reacción al llegar a la cima de un cerro en Lima para entregar un pedido. Visiblemente frustrado, estalló de ira al darse cuenta de que la distancia recorrida y el esfuerzo realizado no se justificaban con el pago que recibiría. Su queja se viralizó rápidamente, evidenciando la difícil realidad que enfrentan muchos trabajadores en este sector.

La frustración del repartidor al recibir solo S/4

En un video de Facebook, se observa al repartidor llegando casi al borde de la cima del cerro, montado en su motocicleta. Con un tono cansado, comienza a mostrar la ruta recorrida y el paisaje, pero rápidamente su frustración aflora al darse cuenta del monto que le pagarían por el servicio. La distancia y el esfuerzo realizado contrastaban con la escasa remuneración que iba a recibir.

El repartidor no dudó en expresar su molestia de forma contundente: “Por 4 soles mano, qué porquería. No trabajo más. Termino este pedido y me voy para la m* casa”, se le escucha decir con evidente enojo.

Su reclamo resonó entre otros trabajadores del delivery que enfrentan condiciones similares y baja remuneración por largas jornadas de trabajo. El video se viralizó rápidamente y generó un sinfín de reacciones.

¿Qué es un trabajo delivery y cómo se obtiene ingresos?

El trabajo de delivery consiste en la entrega de productos —como alimentos, compras, paquetes u otros artículos— desde un punto de origen hasta un destino solicitado por clientes a través de plataformas digitales o llamadas telefónicas. Esta actividad se caracteriza por su flexibilidad, permitiendo a los repartidores ajustar sus horarios y obtener ingresos adicionales mediante propinas, trabajando de manera independiente.

Además, el sector delivery ofrece la posibilidad de conocer diferentes zonas dentro de la ciudad y es una opción laboral en constante crecimiento, garantizando oportunidades para quienes buscan una fuente de ingresos. Sin embargo, como muestra el caso viral, el equilibrio entre esfuerzo y remuneración sigue siendo un desafío que afecta a muchos trabajadores.