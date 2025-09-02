HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Tendencias

Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

El insólito momento se viralizó en TikTok, generando risas por la reacción de los novios.

Clip viral acumula más de 800.00 visualizaciones.
Clip viral acumula más de 800.00 visualizaciones. | Foto: composición LR/ TikTok

Un singular momento se vivió durante una boda religiosa en Perú, cuando un joven interrumpió la ceremonia cerca al altar. Mientras la pareja conversaba, el mejor amigo del novio se levantó de su asiento y exclamó en voz alta para oponerse al matrimonio. La escena se viralizó rápidamente en TikTok y usuarios no pasaron la reacción de la novia.

Peruano interrumpe boda religiosa con insólita declaración

La escena compartida en la cuenta @copolo.peru causó tensión por unos segundos luego de que el mejor amigo del novio se opuso a la boda. Todos quedaron sorprendidos y hasta la novia que volteó y no tardó en sonreír. Si embargo, el ambiente se tornó en risas al descubrir que se trataba de una broma. Pese a ello, el protagonista del clip viral fue retirado del lugar. "Me sacaron de la misa", reveló en redes sociales.

PUEDES VER: Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

lr.pe

La peculiar intervención fue parte de un video para TikTok, donde el joven aprovechó el ambiente solemne de la iglesia para recrear un momento dramático al estilo telenovela. La música de fondo elegida fue 'La boda' del grupo Aventura, canción que acompaña escenas similares en redes sociales.

Usuarios comparten sus reacciones en TikTok

El clip rápidamente se volvió viral, y usuarios no tardaron en comentar la espontaneidad del momento y la buena actitud de los novios. Además, muchos elogiaron la reacción de la novia, quien tomó la broma con humor. Otros, sin embargo, cuestionaron si ese tipo de bromas deben hacerse en una ceremonia religiosa.

PUEDES VER: Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

lr.pe

"Tengo entendido que por hacer esa broma realmente el padre puede cancelar la boda", "Por un momento el novio pensó que su amigo tenía algo con la novia", "La novia sonríe y el novio con cara de miedo jaja", "Si mis amigos no hacen eso el día de mi boda no quiero nada", "Ella sonriendo de oreja a oreja jaja", "La novia: ya me expusiste", reaccionaron cibernautas en TikTok.

Notas relacionadas
Portero de Nicaragua desfiló en pleno partido y usuarios dicen: "Dio modelaje y actitud"

Portero de Nicaragua desfiló en pleno partido y usuarios dicen: "Dio modelaje y actitud"

LEER MÁS
Censista llega en bote para cumplir con su trabajo y redes lo bautizan como el “Aquaman del INEI”

Censista llega en bote para cumplir con su trabajo y redes lo bautizan como el “Aquaman del INEI”

LEER MÁS
Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

LEER MÁS
Joven oculta a su perrito dentro de su mochila mientras su profesora anuncia que habrá revisión de sus pertenencias: ''Sintió el verdadero terror''

Joven oculta a su perrito dentro de su mochila mientras su profesora anuncia que habrá revisión de sus pertenencias: ''Sintió el verdadero terror''

LEER MÁS
Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

LEER MÁS
Peruana va de vacaciones a Cartagena y ambulantes la obligan a pagar más de S/600 por servicios que no pidió

Peruana va de vacaciones a Cartagena y ambulantes la obligan a pagar más de S/600 por servicios que no pidió

LEER MÁS
Marraqueta chilena: ¿qué es y cuánto votos obtuvo el rival del pan con chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos?

Marraqueta chilena: ¿qué es y cuánto votos obtuvo el rival del pan con chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Tendencias

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Alumnos hacen antorcha del bus de 'Al Fondo Hay Sitio' y causan furor en redes: "En Perú nunca te aburres"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota