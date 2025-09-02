Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

Un singular momento se vivió durante una boda religiosa en Perú, cuando un joven interrumpió la ceremonia cerca al altar. Mientras la pareja conversaba, el mejor amigo del novio se levantó de su asiento y exclamó en voz alta para oponerse al matrimonio. La escena se viralizó rápidamente en TikTok y usuarios no pasaron la reacción de la novia.

Peruano interrumpe boda religiosa con insólita declaración

La escena compartida en la cuenta @copolo.peru causó tensión por unos segundos luego de que el mejor amigo del novio se opuso a la boda. Todos quedaron sorprendidos y hasta la novia que volteó y no tardó en sonreír. Si embargo, el ambiente se tornó en risas al descubrir que se trataba de una broma. Pese a ello, el protagonista del clip viral fue retirado del lugar. "Me sacaron de la misa", reveló en redes sociales.

La peculiar intervención fue parte de un video para TikTok, donde el joven aprovechó el ambiente solemne de la iglesia para recrear un momento dramático al estilo telenovela. La música de fondo elegida fue 'La boda' del grupo Aventura, canción que acompaña escenas similares en redes sociales.

Usuarios comparten sus reacciones en TikTok

El clip rápidamente se volvió viral, y usuarios no tardaron en comentar la espontaneidad del momento y la buena actitud de los novios. Además, muchos elogiaron la reacción de la novia, quien tomó la broma con humor. Otros, sin embargo, cuestionaron si ese tipo de bromas deben hacerse en una ceremonia religiosa.

"Tengo entendido que por hacer esa broma realmente el padre puede cancelar la boda", "Por un momento el novio pensó que su amigo tenía algo con la novia", "La novia sonríe y el novio con cara de miedo jaja", "Si mis amigos no hacen eso el día de mi boda no quiero nada", "Ella sonriendo de oreja a oreja jaja", "La novia: ya me expusiste", reaccionaron cibernautas en TikTok.