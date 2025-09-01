Una joven tiktoker no supo qué hacer con su mascota oculta cuando su profesora anunció que iban a revisar las mochilas. | Foto: composición LR/TikTok

Un estudiante llevó a escondidas a su mascota dentro de la mochila, sin imaginar que la profesora pediría a los alumnos una revisión de pertenencias durante la clase. El deseo de la tiktoker de presentar a su perrito a sus amigos se vio interrumpido por la indicación de la maestra, lo que desató una ola de comentarios graciosos en la red social.

El momento que causó graciosos comentarios entre los usuarios de TikTok

Todo ocurrió mientras la profesora dictaba la clase con total normalidad, cuando de pronto la joven se dio cuenta de que la docente pediría a los alumnos revisar sus pertenencias. De inmediato abrió su mochila, donde se encontraba dormida su pequeña mascota. Según relató la tiktoker en la descripción del video, decidió llevarla a su centro de estudios para mostrársela a sus compañeros y compartir con ellos su amor por los perros.

En su video, la joven comentó: “¿Cómo que revisión de mochila? Yo traje a mi perrito porque mis amigos querían verlo”, señaló, dejando en suspenso lo que ocurriría si la profesora descubría que el can estaba en su mochila.

Esta situación dejó a más de uno con la duda de si realmente la profesora se dio cuenta de que la creadora de contenido llevaba una mascota en su mochila. El hecho pudo haberla perjudicado, pues vulneraba la regla de no ingresar con animales a un centro educativo, una norma vigente en muchas escuelas.

¿Qué dijeron los usuarios sobre lo sucedido?

Los seguidores de la joven y otros usuarios no dudaron en comentar lo sucedido, generando intriga por conocer qué ocurrió con el perrito escondido en la mochila. Entre los mensajes más destacados se leen frases como: ''Ahí se sintió el verdadero terror'', ''Necesito saber qué pasó después'', ''¿Sigue vivo? Se ve tieso'', ''Imagínate que ladre'' o ''Una pregunta, ¿pero está bien el perro?, ¿sí respira?, ¿no te regañaron?''. Estos comentarios reflejaron tanto la preocupación como el humor con el que la comunidad reaccionó al peculiar video que superó las 800.000 vistas.