HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Tendencias

Pidió un iPhone 16 Pro Max por Temu y el producto la dejó sin palabras: “Ni mi ex me ilusionó tanto”

La joven quedó completamente decepcionada tras su adquisición del iPhone 16 Pro Max en la tienda virtual Temu. Historia fue publicada en TikTok

Al descubrir el contenido de la caja, la joven quedó sorprendida por el pequeño celular iPhone 16 Pro Max que le habían entregado.
Al descubrir el contenido de la caja, la joven quedó sorprendida por el pequeño celular iPhone 16 Pro Max que le habían entregado. | Foto: composición LR/ TikTok / @lizzyvilleda05

En los últimos años, ha cambiado la forma en que se adquieren algunos productos. Más de uno compra billeteras, prendas de vestir e incluso aparatos electrónicos en tiendas virtuales como Temu. Sin embargo, en varias ocasiones se han llevado verdaderos fiascos al momento de recibir sus artículos, como una mujer al comprar un teléfono de la marca Apple, iPhone 16 Pro Max.

Mediante un clip de TikTok de lizzyvilleda05, una joven mostró a sus seguidores el sorprendente celular de última generación. Aunque, el aparato electrónico es uno de los más adquiridos por los fans de la empresa de Steve Jobs, la protagonista de este viral no quedó completamente satisfecha.

PUEDES VER: Pedidos de Temu, AliExpress y Shein: cómo consultar su estado tras caída de contenedores en el Puerto del Callao

lr.pe

Celular iPhone 16 no era lo que esperaba recibir tras comprar en Temu

El celular que compró mediante la aplicación de Temu era uno de marca Apple, pero en su versión miniatura. Como mostró en las imágenes, el pequeño artículo era de color rosado y cabía sin problemas en la palma de las manos.

Aunque tenía todas las funciones de un celular convencional, no era lo que esperaba la joven, ya que en el catalogo virtual le habían descrito una imagen totalmente diferente.

Usuarios en TikTok se animaron a contar sus experiencias con compras por internet. Foto: composición LR/ TikTok / @lizzyvilleda05

Usuarios en TikTok se animaron a contar sus experiencias con compras por internet. Foto: composición LR/ TikTok / @lizzyvilleda05

PUEDES VER: Temu y Mercado Libre se disputan el reinado del eCommerce en Sudamérica, mientras Amazon se afianza en México

lr.pe

Usuarios en TikTok contaron sus propias experiencias con Temu

Todo parece indicar, que a la usuaria Lizzy Villeda no le quedó más remedio que usar su minicelular, porque ya le había comprado hasta un protector de pantallas para evitar arañones y una carcasa de color rosado.

Como sucede en todos los videos de TikTok, los usuarios no esperaron para dejar sus hilarantes comentarios a esta especial compra. “Pero funciona”, “A mi costó 75 soles y es muy bueno. Yo sabía que era pequeño y cabe en todos lados. Amé ese producto”, “Recibe llamadas”, “Seguro en la descripción decía Apple Mini”, “Ese es el iPhone 16 Pro Max. A mí me vino uno igual y me decepcioné, no es lo que te dicen en el video porque es chiquito. Que decepción por Temu”.

Notas relacionadas
Peruano compró caja misteriosa de Temu valorizada en S/500 y quedó en shock al abrirlo: "Cumplió con sorprenderme"

Peruano compró caja misteriosa de Temu valorizada en S/500 y quedó en shock al abrirlo: "Cumplió con sorprenderme"

LEER MÁS
Peruana compra peluchito en Temu y su decepción se vuelve viral en redes: “Es plástico”

Peruana compra peluchito en Temu y su decepción se vuelve viral en redes: “Es plástico”

LEER MÁS
Joven revela su recorrido de trabajo en Temu y los lugares sorprendentes que visita a diario: ''He llegado hasta la punta del cerro''

Joven revela su recorrido de trabajo en Temu y los lugares sorprendentes que visita a diario: ''He llegado hasta la punta del cerro''

LEER MÁS
Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

LEER MÁS
Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

LEER MÁS
Joven engaña a su papá y le hace creer que está en videollamada con Cristiano Ronaldo: "Eres mi ídolo"

Joven engaña a su papá y le hace creer que está en videollamada con Cristiano Ronaldo: "Eres mi ídolo"

LEER MÁS
Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

LEER MÁS
Joven descubre que el celular que le robaron era vendido en una tienda tras ver que su mamá lo estaba llamando

Joven descubre que el celular que le robaron era vendido en una tienda tras ver que su mamá lo estaba llamando

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Tendencias

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

Censista ayudó a labrar la tierra para que su compañera pueda censar a agricultor: "Trabajo en equipo"

Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota