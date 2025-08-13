Pidió un iPhone 16 Pro Max por Temu y el producto la dejó sin palabras: “Ni mi ex me ilusionó tanto”

Al descubrir el contenido de la caja, la joven quedó sorprendida por el pequeño celular iPhone 16 Pro Max que le habían entregado. | Foto: composición LR/ TikTok / @lizzyvilleda05

En los últimos años, ha cambiado la forma en que se adquieren algunos productos. Más de uno compra billeteras, prendas de vestir e incluso aparatos electrónicos en tiendas virtuales como Temu. Sin embargo, en varias ocasiones se han llevado verdaderos fiascos al momento de recibir sus artículos, como una mujer al comprar un teléfono de la marca Apple, iPhone 16 Pro Max.

Mediante un clip de TikTok de lizzyvilleda05, una joven mostró a sus seguidores el sorprendente celular de última generación. Aunque, el aparato electrónico es uno de los más adquiridos por los fans de la empresa de Steve Jobs, la protagonista de este viral no quedó completamente satisfecha.

Celular iPhone 16 no era lo que esperaba recibir tras comprar en Temu

El celular que compró mediante la aplicación de Temu era uno de marca Apple, pero en su versión miniatura. Como mostró en las imágenes, el pequeño artículo era de color rosado y cabía sin problemas en la palma de las manos.

Aunque tenía todas las funciones de un celular convencional, no era lo que esperaba la joven, ya que en el catalogo virtual le habían descrito una imagen totalmente diferente.

Usuarios en TikTok se animaron a contar sus experiencias con compras por internet. Foto: composición LR/ TikTok / @lizzyvilleda05

Usuarios en TikTok contaron sus propias experiencias con Temu

Todo parece indicar, que a la usuaria Lizzy Villeda no le quedó más remedio que usar su minicelular, porque ya le había comprado hasta un protector de pantallas para evitar arañones y una carcasa de color rosado.

Como sucede en todos los videos de TikTok, los usuarios no esperaron para dejar sus hilarantes comentarios a esta especial compra. “Pero funciona”, “A mi costó 75 soles y es muy bueno. Yo sabía que era pequeño y cabe en todos lados. Amé ese producto”, “Recibe llamadas”, “Seguro en la descripción decía Apple Mini”, “Ese es el iPhone 16 Pro Max. A mí me vino uno igual y me decepcioné, no es lo que te dicen en el video porque es chiquito. Que decepción por Temu”.