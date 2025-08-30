Un motociclista en Perú sorprendió a numerosos usuarios en redes sociales al aparecer vestido como el Gran Saiyaman, icónico personaje de Dragon Ball Z. | Foto: Composición LR/ TikTok

Un motociclista en Perú sorprendió a numerosos usuarios en redes sociales al aparecer vestido como el Gran Saiyaman, icónico personaje de Dragon Ball Z. | Foto: Composición LR/ TikTok

En el Perú se han visto todo tipo de disfraces, desde los clásicos de superhéroes y princesas hasta propuestas mucho más creativas que reflejan la coyuntura social y política del país. Tampoco faltan aquellos inspirados en personajes de la farándula local, figuras del deporte o incluso en acontecimientos virales de internet.

Precisamente, un video se volvió viral luego de que un sujeto, a bordo de su motocicleta, apareciera con un curioso disfraz del popular anime Dragon Ball Z. “El Gran Saiyaman”, comentaron los usuarios de TikTok al reconocer al personaje interpretado por Gohan en la serie, un superhéroe que viste un traje verde y se dedica a proteger a los ciudadanos de los villanos.

Usuarios de TikTok reaccionan a video de hombre vestido como el gran Sayaman

Diversos internautas comentaron este divertido momento, destacando no solo la creatividad del motociclista, sino también la habilidad para replicar con gran detalle el atuendo del personaje. Algunos usuarios señalaron que parecía una escena sacada directamente del anime, mientras que otros lo tomaron con humor.

Entre los comentarios más destacados están: "Acercándose tu pedido viene ya", "¿Por qué no vuela?", "El sticker en la moto es todo", "Quiero la moto para ponerme el disfraz", "Por fin a salvar del Perú de la extorsión".