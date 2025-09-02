Señora realiza su cumpleaños con temática de Temu y usuarios bromean: "Hasta la casa la compró ahí"

Temu es una plataforma de comercio electrónico que ofrece productos de bajo costo en categorías como moda, hogar, tecnología, belleza y accesorios. La aplicación, de origen chino, ha ganado popularidad a nivel global por su estrategia de precios competitivos.

La influencia de esta aplicación ha llegado a tal punto que, en México, una mujer celebró su cumpleaños con temática de Temu. En un video viralizado en TikTok, se le ve disfrutando su onomástico con decoraciones alusivas a esta plataforma de compras en línea.

Señora realiza cumpleaños con temática de Temu

Acompañada por la popular canción de Temu, la mujer recibió un pedido de la aplicación mientras celebraba su cumpleaños. Entre risas y vestida con un polo alusivo al reconocido servicio en línea, salió gustosa a recibir el paquete en medio de los abrazos de sus familiares.

El momento generó diversas reacciones entre los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en bromear sobre la curiosa celebración. Entre los comentarios más destacados se leen frases como: “Tuvo que hacer la fiesta dos meses después porque no le llegaba la torta”, “Temu debería enviarte tu regalo”, “Creo que hasta la casa la compró en Temu” y “Los nietos están trabajando en Temu”.

¿Cuánto demora en llegar un pedido en Temu?

En promedio, las entregas suelen completarse en un rango que oscila entre 6 y 20 días hábiles. Los usuarios de Temu pueden conocer el tiempo estimado de entrega de sus compras directamente en la página de cada producto y en la sección “Tus pedidos”, donde la plataforma muestra el procesamiento del pedido y el estado del envío. Según la empresa, los plazos de entrega no son uniformes y dependen del país de destino y del método de envío elegido.