Viajó desde Ecuador a Perú solo para ver a Bad Bunny y lo que gastó dejó a todos sorprendidos: "En pasajes solo fueron US$600"

Bad Bunny se presentará en Lima con dos conciertos este 16 y 17 de enero de 2026, lo que ha generado mucha expectativa entre sus fans peruanos y extranjeros en la gira de su álbum Debí Tirar Más Fotos.

Viajaron desde Ecuador para presenciar un concierto de Bad Bunny en Lima.
Viajaron desde Ecuador para presenciar un concierto de Bad Bunny en Lima. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

Bad Bunny realizará dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima este 16 y 17 de enero de 2026, y varios fans ya palpitan lo que serán las presentaciones de la gira de su reciente álbum Debí tirar más fotos. La presencia del reggaetonero ha generado mucha expectativa no solo en Perú, sino también en el extranjero, ya que varios ciudadanos foráneos asistirán al show del cantante puertorriqueño.

Tal es el caso de dos jóvenes ecuatorianos que realizaron una larga travesía para llegar a Perú y vivir la experiencia de un concierto de Bad Bunny. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue la cantidad que gastaron en pasajes para cruzar la frontera, además de la entrada que adquirieron.

Joven ecuatoriano gastó más de 800 dólares

Dos turistas ecuatorianos decidieron viajar por vía terrestre al Perú con el objetivo de vivir la experiencia de asistir al concierto de Bad Bunny. Cuando fueron entrevistados por un reportero de Latina, uno de ellos contó que el trayecto implicó largas horas de viaje, pero valió la pena por ver al artista boricua en vivo. Además, reveló que el gasto en pasajes fue considerable: “En pasajes, tuve que cambiar de fecha por lo que pasó en el Perú; solo el cambio de vuelo fue de US$600”, relató uno de los turistas.

A ello se sumó el costo de la entrada al concierto, que ascendió a US$280. Además, consideró otros gastos personales realizados durante el viaje. En total, estimó haber invertido entre US$700 y US$800 para vivir la experiencia.

Por otro lado, al ser consultado sobre la gastronomía peruana y el recibimiento durante su estadía en el país, el joven ecuatoriano aseguró sentirse muy satisfecho, ya que destacó que los precios le parecieron económicos y resaltó la calidad humana de las personas que ha conocido en Perú: "Es la primera vez que estoy en Perú. La verdad, la gente súper amable y la comida bien barata", dijo.

