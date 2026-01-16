Fanática de Bad Bunny fue estafada por dos usuarios de TikTok a vísperas del concierto en Lima del cantante puertorriqueña. | Foto: composición LR/Latina/Instagram

A vísperas de los dos conciertos que realizará Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima, programados para el 16 y 17 de enero, miles de fanáticos ya se preparan para cantar y vibrar con los mayores éxitos del artista puertorriqueño. Sin embargo, en medio de la expectativa, parte de los seguidores de Benito Martínez, habría sido víctima de estafas por parte de revendedores, principalmente a través de redes sociales.

Tal es el caso de una joven que perdió más de S/ 500 tras adquirir dos entradas en TikTok. Esta situación agravó su frustración al descubrir que fue estafada por segunda ocasión.

Joven detalla cómo fue estafada con entradas para concierto de Bad Bunny

Al ser entrevistada por un reportero de Latina, la joven relató cómo fue estafada en dos ocasiones por usuarios que conoció en la plataforma de TikTok. Pese a su mala experiencia con el revendedor, la fanática de Bad Bunny decidió hacer público su caso para advertir y evitar que más seguidores del cantante sean víctimas de este tipo de engaños.

"Me han estafado dos veces. No encontré entradas en la web, así que decidí buscar en TikTok y publiqué si alguien tenía tickets disponibles. Cuando las conseguí, estaba súper emocionada, las compré allí y me estafaron dos veces. Una era para mi acompañante por S/ 250 y la otra para mí, con un costo de S/ 300", afirmó.

Asimismo, reveló que, en caso de volver a ser estafada, en este concierto del 16 de enero, perdería S/ 400, monto correspondiente al precio actual de las entradas. ''Están que la venden a S/ 400'', sostuvo.

Cuenta de TikTok que la estafó seguiría activa y ofreciendo entradas para concierto de Bad Bunny

Mientras era interrogada, aprovechó para mostrar frente a cámaras la identidad de los presuntos estafadores, alegando que uno de ellos parecía una persona fiable, ya que previo a la venta de las entradas para el concierto de Bad Bunny, le había compartido su DNI personal.

''Está todavía la cuenta de TikTok activa. O sea, tiene el post activo, y hay otras personas que le comentan. Yo trato de convencerlas de que no lo hagan porque es una estafa. Me dijo que tenía solo esa entrada y se vio muy confiable porque me mandó hasta su DNI, incluso me envió una foto de él. Aquí me mostró su puesto en Tacna y luego me bloqueó. También tengo la identidad del otro sujeto que me estafó y su verdadero DNI. Lo conseguí porque supe cómo doxearlo, pero no puedo hacer nada", relató.

Denuncia por estafa no puede ser procesada

Con respecto a la denuncia, la joven señaló que no pudo realizar el trámite correspondiente, ya que el monto de la estafa no supera los S/ 1.130, lo que consideró totalmente injusto debido a la gravedad del hecho. “No pude hacer la denuncia porque, supuestamente, la cantidad tiene que ser un sueldo mínimo para que pueda proceder. Es muy injusto”, indicó.