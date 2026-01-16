HOYSuscripcion LR Focus

Imitador de José Jerí afirma que no hará la parodia del presidente ingresando a chifa: "Nunca"

Martín Palacios, el imitador del presidente interino, rechazó las solicitudes de los cibernautas para imitar a Jerí en el restaurante. La negativa desató una ola de comentarios en redes sociales.

Martín Palacios, imitador de José Jerí descartó que haga una parodia del mandatario en el chifa de San Borja.
Martín Palacios, imitador de José Jerí descartó que haga una parodia del mandatario en el chifa de San Borja. | Foto: composición LR/ X

Desde que José Jerí asumió la presidencia interina del Perú, tras la salida de Dina Boluarte, un personaje acaparó las miradas de miles de seguidores en las redes sociales. Se trata de Martín Palacios, un joven que imita al mandatario con el peculiar baile ‘La Máquina’ de Dj Peligro.

En más de una calle de Lima y con la banda presidencial, el imitador ha deleitado a sus seguidores, tras sus pedidos para que muestre sus icónicos pasos de baile. Esta vez, en las diversas plataformas de internet, los usuarios le solicitaron que realizara la parodia del jefe de Estado ingresando con una polera gris a un chifa en San Borja.

PUEDES VER: Primer ministro reconoce uso de canción viral como lema del Gobierno de José Jerí

lr.pe

Martín Palacios responde a cibernautas que le piden imitación de Jerí en chifa

No obstante, Palacios se tomó unos minutos para responder a los cibernautas que le hicieron el peculiar pedido. “¿Para cuándo hace la imitación en el chifa con buzo?" Rápidamente, el imitador peruano respondió: “Nunca más o menos amigos. El rating para mí es muy importante y generaría mucho tráfico, pero….”.

Al parecer, la respuesta de Martín Palacios no fue del agrado de los seguidores, que dejaron una ola de comentarios ante la negativa de la nueva imitación. “Pero si lo hacía, también le iban a decir que estaba lavándole la cara a Jerí, tomándose todo a la broma, cuando se trataba de algo grave”, “Tiene que facturar, no va a ponerse en contra del que le da de comer”, “Siempre me pareció desagradable. Nunca vi más de tres segundos su baile”, “Eso no es espontáneo. Es muy probable que lo haya contratado con dinero del Estado”.

PUEDES VER: Cómico Fernando Armas revela por qué decidió no imitar al presidente José Jerí: “No va a durar ni un año”

lr.pe

José Jerí se reunió con empresario chino Zhihua Yang en chifa de San Borja

Cabe mencionar, que todos los pedidos que los cibernautas le hacen a Martín Palacios surgieron tras el encuentro clandestino del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa de San Borja.

Un informe del dominical Punto Final señaló que el mandatario interino llegó al restaurante la noche del 26 de diciembre del 2025 a las 22:18 cubierto con una capucha y acompañado por su personal de seguridad.

El encuentro generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios no solo comentaron el hecho, sino que también dio paso para que Martín Palacios empezara a recibir mensajes para que recree la escena del mandatario en el chifa.

