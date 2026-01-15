HOYSuscripcion LR Focus

Joven muestra iPhone que ganó en rifa de tiktoker Moca, pero usuarios notan singular detalle: “¿Y la manzana?”

Durante el desembalaje, se descubrió que el iPhone carecía del emblemático logo de Apple, lo que generó sorpresa entre los usuarios de TikTok.

Los cibernautas rápidamente notaron que no tenía lo principal, el logo característico de la empresa Apple.
Los cibernautas rápidamente notaron que no tenía lo principal, el logo característico de la empresa Apple. | Foto: composición LR / TikTok

Hace unos días, la conocida tiktoker Moca anunció una rifa en sus redes sociales al módico precio de 5 soles, en la que sortearía dos teléfonos, un iPhone 16 Pro Max y un Samsung Galaxy. Sin embargo, la creadora de contenido anticipó que los celulares eran usados, para evitar reclamos u otra clase de quejas.

Tras realizar el sorteo, dos seguidoras fueron las afortunadas ganadoras, quienes recibieron los aparatos móviles en la comodidad de su hogar. No obstante, durante el desembalaje del celular iPhone, los usuarios notaron que el aparato eléctrico no tenía el popular logo de la ‘manzanita’.

Tiktoker Moka anticipó que los celulares eran usados

“Son celulares míos, usados. Este celular se va a Pisco”, se le oyó decir a la creadora de contenidos en los primeros segundos del clip de TikTok. Sin embargo, en un segundo vídeo, una de las ganadoras comenzó a abrir el paquete y, al sacar el teléfono, no tenía el logo de la empresa fundada por Steve Jobs.

El paquete estaba muy bien sellado y la joven tuvo que usar una tijera para cortar todos los precintos de seguridad. Tras esperar varios minutos hasta que mostrara el celular, los cibernautas rápidamente notaron que no tenía lo principal, el logo característico de la empresa Apple, pese a señalar que se trataba de un iPhone.

Usuarios dejaron una ola de comentarios en TikTok tras ver el iPhone de la ganadora

Otro detalle que los usuarios de la popular red social china vieron fue que el celular necesitaba la clave de acceso para funcionar, por lo que no dejaron pasar la oportunidad de dejar una ola de mensajes.

“¿Sin caja y con clave?”, “¿Y la manzana?”, “Tengo entendido que los iPhone traen la manzanita”, “Sin caja, sin manzana y con contraseña”, “¡Qué raro! Sin caja y no se le ve la cara a la participante. Para mí es show”, fueron algunos comentarios que dejaron los seguidores en el video de TikTok.

