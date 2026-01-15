Pagó S/2.790 para que le hagan la tesis, jaló y fue a denunciar a la empresa ante Indecopi por mal servicio

Joven denunció a la empresa Tesis Consulting por “defectos en el servicio de elaboración y asesoría de tesis para la obtención del grado académico”. | Foto: composición LR/ YouTube

Una estudiante pagó cerca de 3.000 soles para que una empresa le elaborara su tesis; sin embargo, debido a la elaboración deficiente del trabajo, fue a denunciarlos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

¿Qué sucedió? Se trata de la exsuboficial de segunda de la PNP, Enne Karina Jallo Pino, quien contrató los servicios de Tesis Consulting para que desarrollen su trabajo. El plan era que ella únicamente se encargara de sustentarlo; sin embargo, no resultó como esperaba, pues desaprobó el examen de grado.

Enne Jallo Pino denunció ante Indecopi a la empresa Tesis Consulting

Según la publicación del canal La Contra, en el mes de agosto del 2025, Jallo Pino denunció ante Indecopi a la mencionada empresa que le cobró un total de 2.790 soles por desarrollar la investigación. La demanda presentada se centraba en “defectos en el servicio de elaboración y asesoría de tesis para la obtención del grado académico”.

El trabajo denominado “Impulsividad y su relación con la salud mental positiva en el personal policial de las unidades de Servicios Policiales (USE) de control de múltiples de la PNP”, sería sustentado por la demandante ante la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Indecopi concluyó que el contrato entre Jallo Pino y Tesis Consulting era ilícito

Es necesario mencionar que Indecopi no evaluó el contenido del documento ni la capacidad del asesor, sino si el acuerdo se ajustaba a la normativa. La resolución, presentada en el canal anteriormente mencionado, estableció que el contrato buscaba que una empresa desarrollara la investigación y preparara el trabajo, para que luego Jallo lo presentara y lo sustentara como si lo hubiera realizado ella. Además, precisó que no se puede obtener un grado académico con una tesis que reconozca que fue elaborada por terceros.

En octubre del 2025, la entidad estatal concluyó que el contrato de Jallo y Tesis Consulting era ilícito, ya que la demandante “iba a realizar una exposición de lo desarrollado e investigado por la empresa denunciada, atribuyéndose la autoría del referido trabajo".

El gerente general de Tesis Consulting, Dani Jesús Díaz Quinto, de acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), se pronunció sobre el caso y aseguró que no conocía del tema.

Por otro lado, Díaz Quinto aparece como contacto en otra empresa que ofrece apoyo para trabajos académicos. De acuerdo con su página web, una tesis completa cuesta alrededor de S/4.000, mientras que el plan “prémium” llega a S/5.500 e incluye redacción, levantamiento de observaciones del jurado y reembolso si el trabajo no obtiene aprobación. El portal también menciona promociones por referidos.

Paolo Benza, conductor de La Contra, mencionó, que intentó comunicarse con Enne Jallo y la propia universidad UTP, pero no logró que alguno diera sus descargos del hecho.