¿Quién es Steven, el clon de Jorge Luna que alborota Lima por su gran parecido con el integrante de Hablando Huevadas?

Los fans lo siguen por las calles de Gamarra para pedirle una fotografía al Jorge Luna de Temu. | Foto: composición LR/ YouTube / América

El doble de Jorge Luna viene alborotando las calles de Lima. Caminar por las transitadas avenidas del emporio comercial de Gamarra genera que más de uno lo confunda con el integrante de Hablando Huevadas (HH). Pero, ¿quién es Steven?, clon del comediante que ha logrado conquistar al público en el extranjero tras sus presentaciones en el Madison Square Garden de Nueva York (Estados Unidos) y en la Torre Eiffel (Francia) en el 2025 junto a su compañero Ricardo Mendoza.

El peruano originado de Paiján, La Libertad, acapara las miradas de los transeúntes, puesto que muchos lo confunden y hasta lo han denominado el ‘Jorge Luna de Temu’. Solo le basta vestirse con la indumentaria de su ‘clon’, gorra, lentes, polera y unos jeans, para que más de uno se acerque a saludarlo, tomarse una foto y hasta pedirle un autógrafo.

Steve trabaja como payaso y anima fiestas infantiles

Un reportero de ‘Domingo al Día’ llegó hasta La Victoria para comprobar que el imitador de Jorge Luna era perseguido por los fans y grabó el momento en que varias personas se acercaban para tomarse fotos con él.

No obstante, la popularidad de Steven no le vino de la noche a la mañana. Según narró, un amigo le aconsejó que trabaje como payaso, ya que hacía comicidad en las calles, pese a anhelar convertirse en policía. “Me pinté la cara con témpera blanca y agarré un gorro de mi papá. La vestimenta me la elaboró mi abuela. Fue duro porque en los eventos que hacía a veces ni me pagaban”, recordó el padre de familia.

“Mis padres no tenían solvencia económica para poder entrar a la Escuela de Policía, por lo que opté por una carrera en Senati de Trujillo”, agregó. Jorgito Luna de Temu no descuidó ningún detalle al imitar a su clon, ya que incluso su ceja ceñida y sus gestos hicieron que varios fanáticos lo confundieran y se acercaran para pedirle saludos.

Asimismo, manifestó que sus seguidores le escriben incluso para pedirle apoyo al creer que se trata del comediante. “El verdadero Jorge es un poco más chiquito y quizá yo puedo ser su hermano mayor. Hay muchas coincidencias entre los dos. Él tiene dos hijos y yo también. Es casado y yo también. Él tiene deudas y yo las sigo teniendo. De repente, mi papá me tiene que dar una explicación porque hay muchas cosas que aclarar”, señaló con humor el joven.

Durante un paseo por Gamarra, más de un ciudadano se acercó para tomarse una foto, sin descubrir que se trataba de su imitador. Finalmente, Steven espera que su parecido le siga generando el interés del público, ya que trabaja como animador de fiestas infantiles y lo pueden ubicar en las redes como ‘Jorgito de Temu’.