Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"

Las reacciones de los usuarios incluyeron bromas sobre la cantidad de cebolla utilizada en la preparación. Clip es viral en TikTok.

Publicación en TikTok tiene más de 500.000 visualizaciones.
Publicación en TikTok tiene más de 500.000 visualizaciones. | Foto: composición LR/ TikTok

Una familia peruana generó sorpresa entre los veraneantes al preparar su ceviche en plena playa Agua Dulce, en Chorrillos. La escena, poco común para algunos y muy familiar para otros, no tardó en llamar la atención y viralizarse en redes sociales, donde decenas de usuarios recordaron anécdotas similares vividas durante paseos al mar.

Familia peruana sorprende al preparar ceviche en playa Agua Dulce

El video, compartido en TikTok, muestra paso a paso la preparación del tradicional plato marino a pocos metros de la orilla. En las imágenes se observa a un hombre cortando filetes de tilapia sobre una tabla, para luego picar la cebolla y mezclar los ingredientes con jugo de limón, todo mientras el resto de la familia disfruta del día de playa.

"Playa, ceviche, plan perfecto" describieron en TikTok. El clip rápidamente acumuló miles de visualizaciones, despertando tanto risas como reacciones divididas sobre la forma correcta de preparar ceviche en espacios públicos.

Reacciones en redes sociales

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos usuarios bromearon sobre la abundante cantidad de cebolla en la preparación.

"Todo bien, pero es mejor llevar todo ya picadito y listo para preparar", "Ceviche de cebolla en cortes para lomo", "Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto", "¿No sería ya mejor llevar todo preparado?", "Con tal que se lleven todos los desechos a su casa o a algún tacho y no ensucien la playa, todo bien", fueron los comentarios más frecuentes en TikTok.

