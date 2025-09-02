Hombre ayuda a su perrito a cruzar riachuelo sin mojarse y en redes bromean "Nadando por Bluetooth"

Un tierno perrito se ha ganado el corazón de miles de personas en TikTok, luego de que protagonizara un divertido video viral que lo muestra "nadando" con la ayuda de su dueño. Lo curioso es que el 'lomito' ni siquiera se mojó; sin embargo, eso no impidió que usara sus patitas para impulsarse y hasta se sacudió el agua imaginaria.

El video fue publicado por la cuenta 'Tomate4677' (@tomate4677) el pasado 3 de agosto de 2025 y desde entonces está cerca de alcanzar los dos millones de reproducciones. Además, acumula 172.800 "me gusta", 51.000 compartidos y más de 10.100 comentarios, la mayoría de ellos bromeando sobre la habilidad del perrito.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, las imágenes fueron registradas en Colombia y el adorable perrito se llama 'Doky'. Este animalito vive junto a su dueño, quien lo cuida y engríe constantemente. El cariño es tan grande que la mascota se ha vuelto muy consentida, al punto de que su propietario no duda en cargarlo ante cualquier problema.

Hace algunas semanas, Doky estaba frente a un riachuelo que no podía cruzar, ya que el agua le daba un poco de miedo. Al ver la angustia de su querida mascota, su dueño no dudó en intervenir. Con mucho cuidado, tomó su pequeño cuerpo y lo cargó para llevarlo hasta el otro lado, todo ello sin que el perrito tuviera que mojarse.

Como podrás apreciar en las imágenes, durante todo el trayecto, el perrito creyó que estaba nadando, ya que movía sus patitas, lo que generó ternura en muchos cibernautas. Ahí no quedó todo, ya que cuando llegó hasta el otro lado, el can comenzó a secarse, como si en realidad se hubiera mojado, lo que hizo reír a su dueño.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes no tardaron en volverse tendencia en las redes sociales, sobre todo en países de Latinoamérica, como México, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, entre otros. Muchos usuarios que vieron el video no dudaron en dejar ocurrentes comentarios, como que el perro estaba nadando por Bluetooth o que había estudiado teatro.

"Está nadando por Bluetooth", "El perrito jura que está nadando", "Y todavía se sacude el agua imaginaria", "Igual baña mi hermano, sin agua", "Si no saben sobre natación por Bluetooth mejor no hablen", "Ni Neymar se atrevió a tanto", "Admiro a su dueño por cumplir los deseos de su perrito", "¿Quién le enseñó teatro?". Estos son algunos de los comentarios del video.