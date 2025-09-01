HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
Tigresa del Oriente saca pecho por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' y confunde a Ibai Llanos: "Escúchame, Iván"

La Tigresa del Oriente ha vuelto a sorprender al público peruano con un nuevo TikTok en el que resalta todo el sabor del pan con chicharrón y dice, "Perú es clave".

La Tigresa del Oriente sorprende con nuevo video en TikTok alentando al Perú en el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos.
La Tigresa del Oriente sorprende con nuevo video en TikTok alentando al Perú en el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos. | Foto: Composición LR/La Tigresa del Oriente.

La Tigresa del Oriente lo ha vuelto a hacer de nuevo y a través de su cuenta oficial en TikTok publicó un clip que alienta al Perú en el 'Mundial de desayunos' que el youtuber español Ibai Llanos inició y ahora es todo un furor en redes sociales. "Perú es clave", dice la letra de su video, que ya se perfila a ser viral por todas las redes sociales.

Aunque, fiel a su estilo, la Tigresa del Oriente, confundió el nombre del reconocido youtuber Ibai Llanos, y los usuarios de TikTok lo han notado. El clip comenzó, "Escúchame Iván, mi pan chicharrón ganará el mundial".

PUEDES VER: El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

lr.pe

Tigresa del Oriente saca cara por el Perú en el 'Mundial de desayunos'

El 'Mundial de desayunos' creado por el youtuber español, Ibai Llanos, ha desatado una ola de 'enfrentamientos' a través de las redes sociales donde diferentes países sacan lo mejor para ganar esta competencia que pone a votación los desayunos tradicionales de cada país. Por lo que, el Perú no se ha quedado atrás y hasta las entidades públicas y empresas han comentado el post donde se debe votar para que se cataloguen como ganadores.

En ese contexto, la Tigresa del Oriente también se ha sumado a esta 'competencia' y fiel a su estilo, publicó el clip que ya ha generado diferentes reacciones. La artista peruana realza el pan con chicharrón, desayuno típico peruano que está compitiendo ante otros países. A la fecha, se ha ganado contra México y se disputa el puesto a la final con Ecuador.

Mundial de desayunos de Ibai: ¿cómo votar por Perú?

Si deseas votar a favor del Perú y su pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos es muy fácil. Tienes que identificar las redes sociales oficiales del influencer español. TikTok: ibaillanos, Instagram: ibaillanos, Youtube: @IbaiLlanos. Todas las cuentas deben estar verificadas con un check azul. Luego, en el comentario del creador, le deberás dar 'like' o 'me encanta' a la palabra - Perú -.

