HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Tendencias

Censista camina horas para llegar a casa, pero resultó ser una capillla: "Te voy a encontrar cartógrafo"

La joven tomó con humor el suceso y muchos usuarios bromearon diciendo que era la "Casa del Señor" y que debía censarla. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de reproducciones en la plataforma.
Video tiene miles de reproducciones en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@grisseld06a

Un video publicado en TikTok por una censista está causando sensación en las redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que la joven llega a lo que pensaba era una vivienda, pero resultó ser una capilla. Lejos de molestarse, la mujer tomó con humor el hecho y bromeó culpando al cartógrafo, desatando las risas de miles de usuarios.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por la usuaria Griseld A (@grisseld06a) el pasado 29 de agosto de 2025. Hasta el momento, ha logrado conseguir más de 434.900 reproducciones en la plataforma. Asimismo, posee más de 13.000 "likes", 2600 compartidos y cientos de comentarios, cifras que siguen incrementándose con las horas.

PUEDES VER: Portero de Nicaragua desfiló en pleno partido y usuarios dicen: "Dio modelaje y actitud"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

Actualmente, se vienen realizando los Censos Nacionales 2025 para recopilar información sobre la población, viviendas y diversos aspectos sociales y económicos. Para cumplir esta labor, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha contratado a unos 30.000 censistas, quienes recorren todo el territorio nacional, hasta los lugares más remotos.

De acuerdo con la autora del video viral, una de sus tareas era censar una casa que se encontraba ubicada en un lugar bastante lejano. Tras varias horas de caminata, la joven finalmente llegó a su destino y quedó completamente sorprendida, debido a que no era una vivienda, sino una capilla en la que no había absolutamente nadie, salvo una cruz.

A pesar del cansancio que significó llegar hasta ese lugar, la censista peruana no mostró molestia. Por el contrario, aprovechó su video para bromear con el supuesto responsable: el cartografo que se encargó de mapear la zona, ya que se habría equivocado al confundir una capilla con una vivienda.

PUEDES VER: Empresa de transporte en Cusco celebra aniversario con cobrador y chofer disfrazados de ‘Batman y Robin’

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video no pasó desapercibido para los usuarios. Muchos no pudieron aguantar la risa por la mala suerte de la censita, mientras que otros no dudaron en dejar ocurrentes comentarios, como que igual tiene que hacer su trabajo, ya que es la 'Casa de Dios' o que debería esperar hasta Semana Santa para que la capilla se llene.

"Es la casa de Dios, tienes que censarlo", "A ti te pusieron la capilla. A mi pusieron el cementerio", "Si vas en Semana Santa encontrarás a más gente", "Lo que callamos los censistas", "Chamba es chamba. A censarlo", "¿Censaste a los espiritus?", "Igual ponle su sticker de vivienda censada". Estos son algunos de los comentarios realizados en el video.

Notas relacionadas
Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

LEER MÁS
Joven oculta a su perrito dentro de su mochila mientras su profesora anuncia que habrá revisión de sus pertenencias: ''Sintió el verdadero terror''

Joven oculta a su perrito dentro de su mochila mientras su profesora anuncia que habrá revisión de sus pertenencias: ''Sintió el verdadero terror''

LEER MÁS
Joven mexicana es 'delatada' en reto de TikTok por su hermanito: "Ibas ganando hasta que tu hermano empezó a hablar"

Joven mexicana es 'delatada' en reto de TikTok por su hermanito: "Ibas ganando hasta que tu hermano empezó a hablar"

LEER MÁS
Joven oculta a su perrito dentro de su mochila mientras su profesora anuncia que habrá revisión de sus pertenencias: ''Sintió el verdadero terror''

Joven oculta a su perrito dentro de su mochila mientras su profesora anuncia que habrá revisión de sus pertenencias: ''Sintió el verdadero terror''

LEER MÁS
Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

LEER MÁS
Peruana va de vacaciones a Cartagena y ambulantes la obligan a pagar más de S/600 por servicios que no pidió

Peruana va de vacaciones a Cartagena y ambulantes la obligan a pagar más de S/600 por servicios que no pidió

LEER MÁS
Inmigrante en Estados Unidos regresa a su país, su mamá lo recibe entre lágrimas, pero él abraza a su novia y en redes reaccionan: "Ya me dio rabia"

Inmigrante en Estados Unidos regresa a su país, su mamá lo recibe entre lágrimas, pero él abraza a su novia y en redes reaccionan: "Ya me dio rabia"

LEER MÁS
Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

LEER MÁS
Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

¿Adiós al buzón de voz? Google lanza función que tomará tus mensajes y los transcribirá con IA

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Tendencias

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Alumnos hacen antorcha del bus de 'Al Fondo Hay Sitio' y causan furor en redes: "En Perú nunca te aburres"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota