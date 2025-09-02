Censista camina horas para llegar a casa, pero resultó ser una capillla: "Te voy a encontrar cartógrafo"

Un video publicado en TikTok por una censista está causando sensación en las redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que la joven llega a lo que pensaba era una vivienda, pero resultó ser una capilla. Lejos de molestarse, la mujer tomó con humor el hecho y bromeó culpando al cartógrafo, desatando las risas de miles de usuarios.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por la usuaria Griseld A (@grisseld06a) el pasado 29 de agosto de 2025. Hasta el momento, ha logrado conseguir más de 434.900 reproducciones en la plataforma. Asimismo, posee más de 13.000 "likes", 2600 compartidos y cientos de comentarios, cifras que siguen incrementándose con las horas.

¿Qué sucedió en el video?

Actualmente, se vienen realizando los Censos Nacionales 2025 para recopilar información sobre la población, viviendas y diversos aspectos sociales y económicos. Para cumplir esta labor, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha contratado a unos 30.000 censistas, quienes recorren todo el territorio nacional, hasta los lugares más remotos.

De acuerdo con la autora del video viral, una de sus tareas era censar una casa que se encontraba ubicada en un lugar bastante lejano. Tras varias horas de caminata, la joven finalmente llegó a su destino y quedó completamente sorprendida, debido a que no era una vivienda, sino una capilla en la que no había absolutamente nadie, salvo una cruz.

A pesar del cansancio que significó llegar hasta ese lugar, la censista peruana no mostró molestia. Por el contrario, aprovechó su video para bromear con el supuesto responsable: el cartografo que se encargó de mapear la zona, ya que se habría equivocado al confundir una capilla con una vivienda.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video no pasó desapercibido para los usuarios. Muchos no pudieron aguantar la risa por la mala suerte de la censita, mientras que otros no dudaron en dejar ocurrentes comentarios, como que igual tiene que hacer su trabajo, ya que es la 'Casa de Dios' o que debería esperar hasta Semana Santa para que la capilla se llene.

"Es la casa de Dios, tienes que censarlo", "A ti te pusieron la capilla. A mi pusieron el cementerio", "Si vas en Semana Santa encontrarás a más gente", "Lo que callamos los censistas", "Chamba es chamba. A censarlo", "¿Censaste a los espiritus?", "Igual ponle su sticker de vivienda censada". Estos son algunos de los comentarios realizados en el video.