PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

Un emotivo video de despedida en su local de Plaza Norte muestra la nostalgia de trabajadores y visitantes, quienes compartieron actividades y recordaron felices momentos vividos en el establecimiento.

Chuck E. Cheese cerró definitivamente sus locales en el Perú, incluido el de Plaza Norte.
Chuck E. Cheese cerró definitivamente sus locales en el Perú, incluido el de Plaza Norte.

La cadena multinacional Chuck E. Cheese anunció hace unos días el cierre definitivo de sus locales en el Perú. La noticia generó gran impacto en redes sociales y entre sus clientes habituales, quienes acudían al establecimiento en busca de experiencias vinculadas con la diversión infantil.

Una usuaria de TikTok publicó el video de la despedida de la empresa en su local de Plaza Norte. En las imágenes se ve a los trabajadores compartiendo un momento con el público asistente, mientras escuchaban con tristeza un mensaje conmovedor.

El mensaje de los trabajadores tras más de 10 años operando en diferentes puntos del Perú

Los trabajadores de la cadena de entretenimiento ofrecieron sus últimas actividades en la tienda de Plaza Norte. Muchos asistentes aún tenían tarjetas con puntos acumulados, lo que hizo más emotiva la despedida y atrajo a un gran número de personas al local. En el video también se aprecia a los niños felices disfrutando de los juegos. Sin embargo, el mensaje final dejó un sentimiento de tristeza y nostalgia entre los clientes habituales, quienes despidieron con aplausos a un espacio que marcó parte de su infancia.

“Este no es un adiós, sino un hasta pronto. Con el paso del tiempo, la memoria de Chuck E. Cheese seguirá viva en cada una de las sonrisas que compartimos con ustedes”, expresó una trabajadora con la voz entrecortada y el rostro visiblemente afectado.

El cierre definitivo de Chuck E. Cheese en el Perú

La empresa había anunciado en sus redes sociales el cierre definitivo de sus locales en el Perú. En su comunicado expresó su agradecimiento a sus colaboradores, centros comerciales, aliados estratégicos y proveedores, quienes hicieron posible que la operación se mantuviera durante más de una década.

Asimismo, la empresa dedicó una mención especial a las familias peruanas que llevaron a sus hijos a celebrar cumpleaños y disfrutar de momentos de diversión: “Seguirá viviendo en cada recuerdo, en cada foto y en cada niño que alguna vez compartió un momento especial con nosotros”, señalaron en su comunicado.

