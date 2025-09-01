En TikTok, los usuarios suelen realizar retos con sus amigos, familiares u otras personas, los cuales comprometen secretos de quienes los realizan, como el 'yo nunca nunca'. Así, una joven mexicana subió un video jugando al 'alguien de aquí' junto a su hermano menor. Lo que parecía ser más que una broma terminó exponiendo varios hechos de la muchacha.

Cabe señalar que el desafío consiste en que una persona debe decir 'Alguien de aquí' y agregar algún hecho particular de quien lo acompaña. En este caso, el niño no dudó en revelar varios secretos que involucran episodios de la vida amorosa y familiar de su hermana.

Niño revela los secretos de su hermana mayor en video de TikTok

La usuaria thaniaavianey de TikTok desafió a su hermano menor a jugar 'Alguien de aquí'. La muchacha inició con un secreto que los hermanos mayores suelen revelar: hasta qué edad el hermano menor se ha orinado en la cama. No obstante, la primera respuesta del niño de 10 años soltó información privada de su familiar. Al parecer, la hermana mayor tuvo un enamorado que le fue infiel durante 4 años seguidos y que lloraba por él después de la separación.

Así, el hermano menor soltó una gran cantidad de verdades a lo largo del TikTok que dura casi 3 minutos. Por ejemplo, reveló que la joven no es muy querida en su familia. Incluso, el niño vendió esos secretos a usuarios del juego Roblox y a sus compañeros de colegio. Uno de los momentos más icónicos del video fue cuando la chica se quedó sin ideas y su hermano le sugiere pausar el video para que piense en una confesión.

Usuarios respaldan y alaban al niño por revelar secretos de su hermana

Por otro lado, los cibernautas de TikTok acudieron a la caja de comentarios para reconocer las sorprendentes confesiones del niño de 10 años, quien, a pesar de su corta edad, se expresó de manera graciosa y simpática. Así, las respuestas que más resaltaron fueron 'El niño ganó desde la primera tirada', '¿dónde le depositó al niño por los chismes?' y 'Que pase tutorial de cómo vender chismes en Roblox'.