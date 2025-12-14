Padre se reencuentra con su hijo después de 12 años y su reacción se vuelve viral: "El reencuentro y la despedida"
Acompañado por la canción “Cuando nos volvamos a encontrar” de Carlos Vives, el video logró conectar con miles de usuarios y se viralizó en solo un día, generando una ola de comentarios y reacciones en TikTok.
En TikTok se ha vuelto tendencia un video viral que muestra la reacción de un padre al ser sorprendido por su hijo luego de 12 años sin verlo. El clip, difundido por la usuaria @anileidyfructuoso, hija del protagonista, captó el preciso instante del emotivo reencuentro, marcado por la sorpresa y desmayo del padre ante la impresión de tener a su hijo a su lado. La escena logró que miles de usuarios lo viralicen en cuestión de horas, generando una ola de comentarios y reacciones en la plataforma.
Los usuarios de TikTok no tardaron en dejar cientos de comentarios en el video, muchos de ellos con tono humorístico y algunos preocupados ante la salud del padre. Entre los más destacados se leen frases como: “El reencuentro y la despedida”, “El reencuentro, pero con Diosito” y "Alguien que me diga que si está vivo".
¿Qué ocurrió con el padre tras su reacción y qué comentarios dejaron los usuarios en el video viral de TikTok?
Tras el desmayo que sufrió por la inesperada sorpresa, el padre logró recobrar el conocimiento y fue visto llorando mientras se fundía en un largo abrazo con su hijo, a quien no veía desde hacía 12 años. El emotivo momento quedó registrado en video y reflejó la profunda emoción del reencuentro, conmoviendo a miles de usuarios en redes sociales.
La usuaria que compartió este emotivo reencuentro lo difundió tres partes, acompañadas por la canción “Cuando nos volvamos a encontrar” de Carlos Vives, lo que hizo aún más conmovedor el momento. El video de la reacción acumula 3,5 millones de “me gusta”, más de 36,8 mil comentarios, ha sido compartido en 395,3 mil ocasiones y guardado 114,9 mil veces.