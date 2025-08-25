La tiktoker Milenka Nolasco está participando en algunos eventos tras el incremento de su popularidad en redes sociales. Hace poco, fue contratada para animar un quinceañero en Juliaca y cometió en peculiar error en plena celebración. El hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde generó divertidas reacciones entre usuarios.

Divertido incidente de tiktoker Milenka en quinceañero

El quinceañero realizado en Juliaca fue compartido en Kick y TikTok. Algunos personajes de las redes sociales fueron contratados, como Milenka Nolasco, Macbridde y Zumba, para animar el show.

Durante la animación de Milenka se generó un insólito incidente que quedó grabado en redes sociales. La influencer se sinceró y detalló que era la primera vez que era contratada para animar este tipo de eventos. Tras ello, realizó una pegunta a los asistentes y arrancó varias carcajadas. "Es la primera vez que yo estoy en un quinceañero ¿Cuántos años cumple?", expresó.

Tras la viralización del hecho, usuarios reaccionaron al clip viral. "Ay, Chavo", fue uno de los comentarios más frecuentes. En tanto, Milenka respondió a sus seguidores en Kick y aseguró que fue en tono de humor. "Lo del quinceañero, yo lo hice de broma, gente, en realidad no lo hice porque yo quería realmente decir eso", comentó.

¿Cuánto cobran los streamers peruanos por asistir a eventos?

De acuerdo a la agencia corporación Hola Lima, los streamers son los personajes más solicitados para presentarse en las discotecas y otros eventos. Uno de los mejores pagados sería Cristorata con S/12.000, seguido por Valentino con S/8.000. En tanto, la streamer Milenka Nolasco cobra S/8.500.