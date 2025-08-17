HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Espectáculos

José Burga, animador de La Bella Luz, denuncia extorsión tras filtrarse sus fotos íntimas en Instagram: "Por favor, no responder ningún chat"

Tras el robo de su celular, el animador de La Bella Luz denunció que sus redes fueron hackeadas y que ahora está recibiendo mensajes de extorsión luego de la filtración de sus fotos privadas.

Animador de La Bella Luz publicó un mensaje sobre los mensajes de extorsión. Foto: composición LR/Labellaluz
Animador de La Bella Luz publicó un mensaje sobre los mensajes de extorsión. Foto: composición LR/Labellaluz

El animador de La Bella Luz, José Burga, se pronunció tras convertirse en víctima de un presunto caso de extorsión. Según explicó en un comunicado difundido en sus redes oficiales, fue víctima del robo de su celular y, posteriormente, habrían accedido a su cuenta de Instagram para publicar fotografías íntimas sin su autorización. Ante esta situación, el presentador pidió a sus seguidores no responder ningún mensaje y esperar su pronunciamiento en una transmisión oficial.

“Por favor, no responder ningún chat hasta que yo me pronuncie en una transmisión. Me siguen haciendo llamadas y mensajes extorsionando, manchando mi imagen”, advirtió el animador, quien también aseguró que las fotos filtradas en las que supuestamente aparece no corresponden a él.

PUEDES VER: Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': '(Los años) me han traído bienestar'

lr.pe

Animador de La Bella Luz denuncia mensajes de extorsión tras filtrarse sus fotos privadas

José Burga precisó que no solo sufrió el robo de su celular, sino también que sus redes sociales fueron hackeadas y utilizadas para difundir contenido privado que, asegura, no le pertenece. “Están difundiendo contenido íntimo que no corresponde a mí ni a mi voluntad. Les pido por favor que no den crédito a lo que circula y eviten compartirlo”, señaló el animador en su mensaje, recalcando que ya inició acciones legales para recuperar sus cuentas.

El animador de La Bella Luz enfatizó además que algunas de las imágenes que han comenzado a difundirse no son suyas. “Ya estoy tomando las medidas legales y técnicas para recuperar el control. Gracias por su apoyo y comprensión en este momento tan difícil”, añadió.

PUEDES VER: Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: 'Me estás metiendo en problemas'

lr.pe

El tiktoker 'Carlitos TV' se pronunció al respecto y aseguró que no solo se filtraron fotografías, sino también videos de contenido íntimo, supuestamente obtenidos durante el hackeo. Entre las imágenes difundidas se incluye una en la que el animador estaría sosteniendo un arma de fuego. Sin embargo, José Burga negó tajantemente que las fotos fueran de él.

José Burga continúa recibiendo mensajes y llamadas que, según sostiene, forman parte de un intento de extorsión para dañar su reputación. De igual manera, reiteró su pedido a los usuarios para que no respondan ningún mensaje que provenga de sus cuentas mientras no las haya recuperado y realizado el pronunciamiento público que ha anunciado en sus redes.

Notas relacionadas
Dueño de La Bella Luz le regala un iPhone a Stiven Franco y cantante queda en shock: “¿Qué? No puede ser”

Dueño de La Bella Luz le regala un iPhone a Stiven Franco y cantante queda en shock: “¿Qué? No puede ser”

LEER MÁS
Óscar Junior ofrece recompensa para encontrar celular robado a Stiven Franco de La Bella Luz: "Necesitamos recuperar"

Óscar Junior ofrece recompensa para encontrar celular robado a Stiven Franco de La Bella Luz: "Necesitamos recuperar"

LEER MÁS
Alejandra Guerrero, cantante de La Bella Luz, termina con músico de Zaperoko y deja fuerte mensaje: “No estoy para incomodidades”

Alejandra Guerrero, cantante de La Bella Luz, termina con músico de Zaperoko y deja fuerte mensaje: “No estoy para incomodidades”

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karen Schwarz y Ezio Oliva alarman al exponer delicado estado de salud de su hija: tuvo que ser hospitalizada de emergencia

Karen Schwarz y Ezio Oliva alarman al exponer delicado estado de salud de su hija: tuvo que ser hospitalizada de emergencia

LEER MÁS
Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

LEER MÁS
Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

LEER MÁS
Giuseppe Benignini, expareja de Micheille Soifer, rompe en llanto tras confesar que estuvo con un hombre por dinero: "Me siento mal"

Giuseppe Benignini, expareja de Micheille Soifer, rompe en llanto tras confesar que estuvo con un hombre por dinero: "Me siento mal"

LEER MÁS
Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

LEER MÁS
Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota