El animador de La Bella Luz, José Burga, se pronunció tras convertirse en víctima de un presunto caso de extorsión. Según explicó en un comunicado difundido en sus redes oficiales, fue víctima del robo de su celular y, posteriormente, habrían accedido a su cuenta de Instagram para publicar fotografías íntimas sin su autorización. Ante esta situación, el presentador pidió a sus seguidores no responder ningún mensaje y esperar su pronunciamiento en una transmisión oficial.

“Por favor, no responder ningún chat hasta que yo me pronuncie en una transmisión. Me siguen haciendo llamadas y mensajes extorsionando, manchando mi imagen”, advirtió el animador, quien también aseguró que las fotos filtradas en las que supuestamente aparece no corresponden a él.

Animador de La Bella Luz denuncia mensajes de extorsión tras filtrarse sus fotos privadas

José Burga precisó que no solo sufrió el robo de su celular, sino también que sus redes sociales fueron hackeadas y utilizadas para difundir contenido privado que, asegura, no le pertenece. “Están difundiendo contenido íntimo que no corresponde a mí ni a mi voluntad. Les pido por favor que no den crédito a lo que circula y eviten compartirlo”, señaló el animador en su mensaje, recalcando que ya inició acciones legales para recuperar sus cuentas.

El animador de La Bella Luz enfatizó además que algunas de las imágenes que han comenzado a difundirse no son suyas. “Ya estoy tomando las medidas legales y técnicas para recuperar el control. Gracias por su apoyo y comprensión en este momento tan difícil”, añadió.

El tiktoker 'Carlitos TV' se pronunció al respecto y aseguró que no solo se filtraron fotografías, sino también videos de contenido íntimo, supuestamente obtenidos durante el hackeo. Entre las imágenes difundidas se incluye una en la que el animador estaría sosteniendo un arma de fuego. Sin embargo, José Burga negó tajantemente que las fotos fueran de él.

José Burga continúa recibiendo mensajes y llamadas que, según sostiene, forman parte de un intento de extorsión para dañar su reputación. De igual manera, reiteró su pedido a los usuarios para que no respondan ningún mensaje que provenga de sus cuentas mientras no las haya recuperado y realizado el pronunciamiento público que ha anunciado en sus redes.