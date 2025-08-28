HOYSuscripcion LR Focus

Delivery sorprende al trasladar un televisor en su motocicleta y usuarios bromean: "Servicio premium"

El video muestra a un delivery circulando por la Panamericana Norte, a la altura del Puente Balta, mientras transporta un televisor de gran tamaño en su motocicleta. El clip se volvió viral en Facebook.

Delivery sorprende al trasladar televisor en su motocicleta.
Delivery sorprende al trasladar televisor en su motocicleta. | Composición LR/Facebook - Soltero Codiciado

En Facebook se difundieron imágenes de un delivery en Perú que sorprendió al ser captado por otro motociclista mientras transportaba un televisor, aun en su caja, a lo largo de la autopista Panamericana Norte, cerca del Puente Balta. El hecho generó diversas reacciones en redes sociales.

Repartidor transporta televisor de gran tamaño en la Panamericana Norte y desata risas en redes sociales

Un clip viral, compartido en Facebook por la página 'Soltero que se respeta', muestra a un motociclista desplazándose por la autopista Panamericana Norte mientras transporta un televisor de gran tamaño en su caja. La escena fue captada por otro conductor y generó sorpresa, ya que el repartidor colocó la caja justo delante de él, lo que prácticamente le impedía tener visibilidad para manejar.

Green Day sorprende al subir a una fan a cantar en su concierto en Lima y su actuación se vuelve viral: "Lo dio todo"

lr.pe

Las imágenes no tardaron en viralizarse, generando risas y críticas por la insólita escena. Además, desataron una lluvia de comentarios creativos ante la sorpresa que causó el peculiar pedido entregado por el delivery.

Usuarios reaccionan a video viral de repartidor

Los usuarios no tardaron en convertir este insólito momento en material de humor. “Eso es servicio premium, doble propina al delivery”, comentó uno. Otro cuestionó a quienes contrataron al repartidor: “¿Compran tremenda TV y no tienen para pagar el envío?”. En tanto, un usuario más criticó el temerario hecho de manejar sin visibilidad en la autopista: “Le puede pasar un accidente, ¿cómo pueden ser tan irresponsables?”.

