En Facebook se difundieron imágenes de un delivery en Perú que sorprendió al ser captado por otro motociclista mientras transportaba un televisor, aun en su caja, a lo largo de la autopista Panamericana Norte, cerca del Puente Balta. El hecho generó diversas reacciones en redes sociales.

Repartidor transporta televisor de gran tamaño en la Panamericana Norte y desata risas en redes sociales

Un clip viral, compartido en Facebook por la página 'Soltero que se respeta', muestra a un motociclista desplazándose por la autopista Panamericana Norte mientras transporta un televisor de gran tamaño en su caja. La escena fue captada por otro conductor y generó sorpresa, ya que el repartidor colocó la caja justo delante de él, lo que prácticamente le impedía tener visibilidad para manejar.

Las imágenes no tardaron en viralizarse, generando risas y críticas por la insólita escena. Además, desataron una lluvia de comentarios creativos ante la sorpresa que causó el peculiar pedido entregado por el delivery.

Usuarios reaccionan a video viral de repartidor

Los usuarios no tardaron en convertir este insólito momento en material de humor. “Eso es servicio premium, doble propina al delivery”, comentó uno. Otro cuestionó a quienes contrataron al repartidor: “¿Compran tremenda TV y no tienen para pagar el envío?”. En tanto, un usuario más criticó el temerario hecho de manejar sin visibilidad en la autopista: “Le puede pasar un accidente, ¿cómo pueden ser tan irresponsables?”.