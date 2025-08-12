HOYSuscripcion LR Focus

Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Día del Café Peruano en Lima: miles de cappuccinos gratis y actividades en el Festival Cafesazo Peruano 2025

Más de 100 expositores nacionales ofrecerán degustaciones, talleres de catación y un Campeonato Nacional de Aeropress, además de música en vivo y actividades familiares.

Más de 100 expositores nacionales ofrecerán degustaciones de café peruano. Foto: Composición LR
Más de 100 expositores nacionales ofrecerán degustaciones de café peruano. Foto: Composición LR

El Parque 3 de Octubre en Pueblo Libre será el punto de encuentro para los amantes del café este sábado 23 y domingo 24 de agosto, cuando se celebre el VI Festival Cafesazo Peruano, en el marco del Día del Café Peruano. El ingreso será gratuito y se entregarán 2,000 cappuccinos elaborados con café de especialidad.

Más de 100 expositores —entre cafeterías, productores de 12 regiones, tostadores y emprendedores gastronómicos— participarán en esta cita que ofrecerá degustaciones, talleres de catación, filtrado y tostado, además de conciertos y actividades familiares.

Productores de 12 regiones participarán del festival. Foto: Composición LR<br><br>

Productores de 12 regiones participarán del festival. Foto: Composición LR

Actividades destacadas

  • Barra de espressos y filtrados: 1,000 cappuccinos gratis cada día y café filtrado sin costo para los primeros asistentes.
  • Escuelita Cafesazo: talleres gratuitos en un antiguo tranvía acondicionado como laboratorio sensorial.
  • Campeonato Nacional de Aeropress: 27 competidores buscarán representar al Perú en la final mundial en Seúl.
  • CaféTonazo: música en vivo con DJs y artistas nacionales.
  • Ruta del Cafesazo: premios, sorteos y rifa de una cafetera espresso por S/1.

PUEDES VER: Exportaciones peruanas de Café conquistan mercados chilenos tras aranceles de Estados Unidos, advierten desde Chile

lr.pe

Gastronomía y sostenibilidad

El patio de comidas contará con panes artesanales, sándwiches, chorizos y bebidas alcohólicas como cervezas artesanales, hidromiel y tragos a base de café. El evento es pet friendly, tendrá compostaje y actividades de educación ambiental.

  • Lugar: Parque 3 de Octubre, cuadra 5 de Av. General Manuel I. Vivanco, Pueblo Libre.
  • Fechas: sábado 23 y domingo 24 de agosto 2025.
  • Ingreso: libre
