Un trabajador peruano está conmoviendo en redes sociales luego de difundirse el aprecio que tiene a sus dos mascotitas. El hombre se da el tiempo de abrigar a los animales ante en intenso frío en Lima. La escena, captada por un transeúnte, refleja no solo el esfuerzo diario del trabajador, sino también el inmenso amor y responsabilidad que demuestra hacia sus mascotas, a pesar de las difíciles condiciones.

Lustrabotas cuida de sus perritos mientras trabaja

De acuerdo al clip en la cuenta elaisa.acevedo en TikTok, el trabajador usa una carreta para atender a sus clientes. De esta forma, los animalitos lucen bien abrigaditos con mantitas, durmiendo plácidamente junto a su dueño mientras este se dedicaba a lustrar zapatos.

"Cuando sientas flojera, recuerda que hay un hombre trabajando en el frío mientras cuida a sus dos perritos arropaditos en la cuadra 2 de la avenida Argentina", es la descripción en TikTok. Tras la viralización del video, la usuaria que compartió el clip solicitó el apoyo de sus seguidores para ofrecer apoyo al adulto mayor.

Usuarios comparten sus reacciones en TikTok

El gesto desató una ola de comentarios positivos y admiración en TikTok, donde miles de internautas han expresado su respeto por el hombre. Así mismo, otros usuarios mostraron sus deseos de ayudar al protagonista del video.

"Mis respetos", "Ejemplo de amor verdadero", "Esto es lo que diferencia a una persona de otra", "Amo como cuida a sus perritos", "Mientras el papá trabaja, los niños duermen" y "Él tiene más corazón que muchos", son algunos de los mensajes que se repiten en redes.