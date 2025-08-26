HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Tendencias

Lustrabotas peruano conmueve en redes al proteger a sus 2 perritos del frío mientras trabaja: “Mis respetos”

Clip viral en TikTok muestra cómo el hombre utiliza una carreta para atender a sus clientes, manteniendo a sus perritos arropados y cómodos a su lado.

"Él trabaja lustrando zapatos y aún así no descuida a sus perritos", resaltó usuaria en TikTok.
"Él trabaja lustrando zapatos y aún así no descuida a sus perritos", resaltó usuaria en TikTok. | Foto: composición LR/ @elaisa.acevedo/TikTok

Un trabajador peruano está conmoviendo en redes sociales luego de difundirse el aprecio que tiene a sus dos mascotitas. El hombre se da el tiempo de abrigar a los animales ante en intenso frío en Lima. La escena, captada por un transeúnte, refleja no solo el esfuerzo diario del trabajador, sino también el inmenso amor y responsabilidad que demuestra hacia sus mascotas, a pesar de las difíciles condiciones.

Lustrabotas cuida de sus perritos mientras trabaja

De acuerdo al clip en la cuenta elaisa.acevedo en TikTok, el trabajador usa una carreta para atender a sus clientes. De esta forma, los animalitos lucen bien abrigaditos con mantitas, durmiendo plácidamente junto a su dueño mientras este se dedicaba a lustrar zapatos.

PUEDES VER: Policías se disfrazan de Batman y Robin para detener a estafadores callejeros: "Esos son mis ídolos"

lr.pe

"Cuando sientas flojera, recuerda que hay un hombre trabajando en el frío mientras cuida a sus dos perritos arropaditos en la cuadra 2 de la avenida Argentina", es la descripción en TikTok. Tras la viralización del video, la usuaria que compartió el clip solicitó el apoyo de sus seguidores para ofrecer apoyo al adulto mayor.

Usuarios comparten sus reacciones en TikTok

El gesto desató una ola de comentarios positivos y admiración en TikTok, donde miles de internautas han expresado su respeto por el hombre. Así mismo, otros usuarios mostraron sus deseos de ayudar al protagonista del video.

PUEDES VER: Peruana se gradúa de policía e invita a sus padres divorciados a ceremonia y en redes bromean: “¿Reconciliación?"

lr.pe

"Mis respetos", "Ejemplo de amor verdadero", "Esto es lo que diferencia a una persona de otra", "Amo como cuida a sus perritos", "Mientras el papá trabaja, los niños duermen" y "Él tiene más corazón que muchos", son algunos de los mensajes que se repiten en redes.

Notas relacionadas
Peruana pone una mesa y toma café en el puente Miraflores-Barranco y usuarios reaccionan: “Qué elegancia”

Peruana pone una mesa y toma café en el puente Miraflores-Barranco y usuarios reaccionan: “Qué elegancia”

LEER MÁS
Delivery sorprende al trasladar una refrigeradora en su motocicleta y usuarios bromean: “MudanzasYa”

Delivery sorprende al trasladar una refrigeradora en su motocicleta y usuarios bromean: “MudanzasYa”

LEER MÁS
Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

LEER MÁS
Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

LEER MÁS
Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana pone una mesa y toma café en el puente Miraflores-Barranco y usuarios reaccionan: “Qué elegancia”

Peruana pone una mesa y toma café en el puente Miraflores-Barranco y usuarios reaccionan: “Qué elegancia”

LEER MÁS
Peruana se gradúa de policía e invita a sus padres divorciados a ceremonia y en redes bromean: “¿Reconciliación?"

Peruana se gradúa de policía e invita a sus padres divorciados a ceremonia y en redes bromean: “¿Reconciliación?"

LEER MÁS
Joven es viral tras pedirle al taxista que la deje manejar porque tenía prisa: "Era tarde"

Joven es viral tras pedirle al taxista que la deje manejar porque tenía prisa: "Era tarde"

LEER MÁS
Peruanos afirman que el café se toma sin azúcar y generan debate en redes: "Sin azúcar, si no es un pecado"

Peruanos afirman que el café se toma sin azúcar y generan debate en redes: "Sin azúcar, si no es un pecado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Tendencias

Cubano visita supermercado en Perú y se sorprende al ver pasillo lleno de papel higiénico: “Allá estamos adaptados al periódico"

Profesor recuerda a su alumno de la UNI que estudió electrónica en solo 3 años y medio: "¡Bravazo! Ingresó a los 16 y terminó a los 19”

Peruana pone una mesa y toma café en el puente Miraflores-Barranco y usuarios reaccionan: “Qué elegancia”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota