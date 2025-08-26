HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Tendencias

Peruana se gradúa de policía e invita a sus padres divorciados a ceremonia y en redes bromean: “¿Reconciliación?"

Aparentemente, la pareja se mostraba incómoda por el reencuentro, lo que generó que los usuarios de TikTok especularan con más de una engorrosa situación. 

El clip desató risas y anécdotas sobre las separaciones matrimoniales, generando un sinfín de comentarios en TikTok.
El clip desató risas y anécdotas sobre las separaciones matrimoniales, generando un sinfín de comentarios en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok / @lucianaescobedov

La graduación es el momento más esperado por muchos estudiantes, ya sean de universidades o instituciones castrenses. Este es el caso de una joven que tras culminar su preparación en la Policía Nacional de Perú (PNP), decidió invitar a sus padres divorciados a su ceremonia. Con lo que no contaba, era la ola de comentarios que se compartieron en las redes sociales al ver a la pareja con una presunta incomodidad de su reencuentro.

La joven estaba vestida con el uniforme oficial de la entidad policial, muy emocionada por su ceremonia de graduación. A un lado, estaban los padres y según los mensajes de los usuarios en TikTok, estaban discutiendo, ante el rostro desencajado de ambos personajes.

PUEDES VER: San Marcos: policías jalonean y retienen a tiktoker que habría estado grabando contenido en Cepre

lr.pe

El padre se encontraba con las manos en los bolsillos y la madre sujetando su bolso, lo que llevó a los seguidores de TikTok a crear más de una situación. “Cuando tus papás son separados, pero tienen que asistir a tu graduación”, se leía en el clip que ha sacado más de una sonrisa y como era de esperarse, los usuarios en la popular plataforma china contaron sus propias experiencias con su separación matrimonial.

El clip desató risas y anécdotas sobre las separaciones matrimoniales, generando un sinfín de comentarios en TikTok. Foto: composición LR/ TikTok / @lucianaescobedov

El clip desató risas y anécdotas sobre las separaciones matrimoniales, generando un sinfín de comentarios en TikTok. Foto: composición LR/ TikTok / @lucianaescobedov

“Están discutiendo quién se queda con el primer sueldo”, “Y se siguen mechando hasta ahora”, “Se ve que le dijo, esta es la última vez que te veo”, “La doña está reclamando que ella dio más y el papá: ‘Yo pagué de su uniforme’”, “Así me veré en unos años con el padre de mi bendición”, fueron solo algunas reacciones en la popular red social.

Notas relacionadas
Policías se disfrazan de Batman y Robin para detener a estafadores callejeros: "Esos son mis ídolos"

Policías se disfrazan de Batman y Robin para detener a estafadores callejeros: "Esos son mis ídolos"

LEER MÁS
Callao: policía tiktoker transmite en vivo durante horario laboral y no prioriza denuncia de violencia física

Callao: policía tiktoker transmite en vivo durante horario laboral y no prioriza denuncia de violencia física

LEER MÁS
Tiktoker Noel Goes Crazy llegó al Perú y juega broma a policía y sereno: finge robo y terminó bailando 'Calm Down'

Tiktoker Noel Goes Crazy llegó al Perú y juega broma a policía y sereno: finge robo y terminó bailando 'Calm Down'

LEER MÁS
Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

LEER MÁS
Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Profesor recuerda a su alumno de la UNI que estudió electrónica en solo 3 años y medio: "¡Bravazo! Ingresó a los 16 y terminó a los 19”

Profesor recuerda a su alumno de la UNI que estudió electrónica en solo 3 años y medio: "¡Bravazo! Ingresó a los 16 y terminó a los 19”

LEER MÁS
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS
Tiktoker ecuatoriano cuestiona a usuarios peruanos por votar por Guatemala en mundial de desayunos de Ibai: "Somos países hermanos, Perú"

Tiktoker ecuatoriano cuestiona a usuarios peruanos por votar por Guatemala en mundial de desayunos de Ibai: "Somos países hermanos, Perú"

LEER MÁS
Ingresante con 17 años a la UNI revela cuál fue su clave para entrar a Ingeniería Civil: “Muchos no lo consideran”

Ingresante con 17 años a la UNI revela cuál fue su clave para entrar a Ingeniería Civil: “Muchos no lo consideran”

LEER MÁS
Peruana pone gracioso mensaje de advertencia en su carro y causa sensación en TikTok: "Tengo licencia, pero no experiencia"

Peruana pone gracioso mensaje de advertencia en su carro y causa sensación en TikTok: "Tengo licencia, pero no experiencia"

LEER MÁS
Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Tendencias

César Acuña se viraliza al decir que es "producto de la leche fresca" y usuarios le responden: "Claro, bien fresco es"

Perrito no quiere caminar y toma bus para regresar a su hogar: "Se bajó sin pagar pasaje"

Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota