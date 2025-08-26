La graduación es el momento más esperado por muchos estudiantes, ya sean de universidades o instituciones castrenses. Este es el caso de una joven que tras culminar su preparación en la Policía Nacional de Perú (PNP), decidió invitar a sus padres divorciados a su ceremonia. Con lo que no contaba, era la ola de comentarios que se compartieron en las redes sociales al ver a la pareja con una presunta incomodidad de su reencuentro.

La joven estaba vestida con el uniforme oficial de la entidad policial, muy emocionada por su ceremonia de graduación. A un lado, estaban los padres y según los mensajes de los usuarios en TikTok, estaban discutiendo, ante el rostro desencajado de ambos personajes.

El padre se encontraba con las manos en los bolsillos y la madre sujetando su bolso, lo que llevó a los seguidores de TikTok a crear más de una situación. “Cuando tus papás son separados, pero tienen que asistir a tu graduación”, se leía en el clip que ha sacado más de una sonrisa y como era de esperarse, los usuarios en la popular plataforma china contaron sus propias experiencias con su separación matrimonial.

El clip desató risas y anécdotas sobre las separaciones matrimoniales, generando un sinfín de comentarios en TikTok. Foto: composición LR/ TikTok / @lucianaescobedov

“Están discutiendo quién se queda con el primer sueldo”, “Y se siguen mechando hasta ahora”, “Se ve que le dijo, esta es la última vez que te veo”, “La doña está reclamando que ella dio más y el papá: ‘Yo pagué de su uniforme’”, “Así me veré en unos años con el padre de mi bendición”, fueron solo algunas reacciones en la popular red social.