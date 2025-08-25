Demanda de carreras técnicas podrían igualar a las universitarias en 10 años, según experto: técnicos pueden ganar hasta 4 veces más
Marcos Tupayachi, titular de la DRELM, destaca que los estudiantes eligen cada vez más carreras técnicas por su corta duración y rápida inserción laboral, un cambio significativo en el panorama educativo.
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), perteneciente al Ministerio de Educación (Minedu), estima que en el transcurso de la próxima década, la demanda por carreras técnicas alcanzará niveles comparables a los de la educación universitaria. Dicho fenómeno se debe al creciente interés de los jóvenes por este tipo de formación.
En ese sentido, Marcos Tupayachi, titular de la DRELM, mencionó que cada vez más estudiantes eligen carreras técnicas, las cuales se caracterizan por ofrecer programas de corta duración y una rápida inserción en el mercado laboral. “En un periodo de diez años más, midiendo los porcentajes de estudiantes que van a la superior universitaria y a la formación técnica, habrá un balance a favor de la formación técnica”, precisó en diálogo con Andina.
Técnicos egresados pueden ganar hasta 4 veces más que los graduados universitarios, según la dirección de educación de Lima
En otro momento, Tupayachi subrayó que los egresados de institutos tecnológicos tienen la posibilidad de alcanzar remuneraciones que pueden igualar o incluso cuadruplicar las de ciertos profesionales universitarios.
Finalmente, señaló que diversos institutos tecnológicos públicos están pasando por el proceso de licenciamiento, mientras que en el 2026 se espera el mismo camino con otras 3 casas de estudio." Así como existen universidades licenciadas, también habrá institutos públicos con este reconocimiento”, refirió.
¿Cuáles son las carreras técnicas y universitarias más solicitadas en Perú, según el MTPE?
De acuerdo con el Portal Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las carreras con mayor demanda en la región Lima a lo largo del año 2025 son las siguientes:
Carreras técnicas más solicitadas en 2025
- Gestión y administración
- Mecánica y metalúrgica
- Marketing y publicidad
- Contabilidad e impuestos
- Sistemas y cómputo
Carreras universitarias más solicitadas en 2025
- Sistemas y cómputo
- Gestión y administración
- Construcción e ingeniería civil
- Ingeniería industrial y de procesos
- Educación Primaria
