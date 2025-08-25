Las carreras técnicas poseen una duración de 3 años en promedio; mientras que una formación profesional puede tomarte de 5 años a más. | Foto: composición LR/Andina

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), perteneciente al Ministerio de Educación (Minedu), estima que en el transcurso de la próxima década, la demanda por carreras técnicas alcanzará niveles comparables a los de la educación universitaria. Dicho fenómeno se debe al creciente interés de los jóvenes por este tipo de formación.

En ese sentido, Marcos Tupayachi, titular de la DRELM, mencionó que cada vez más estudiantes eligen carreras técnicas, las cuales se caracterizan por ofrecer programas de corta duración y una rápida inserción en el mercado laboral. “En un periodo de diez años más, midiendo los porcentajes de estudiantes que van a la superior universitaria y a la formación técnica, habrá un balance a favor de la formación técnica”, precisó en diálogo con Andina.

Técnicos egresados pueden ganar hasta 4 veces más que los graduados universitarios, según la dirección de educación de Lima

En otro momento, Tupayachi subrayó que los egresados de institutos tecnológicos tienen la posibilidad de alcanzar remuneraciones que pueden igualar o incluso cuadruplicar las de ciertos profesionales universitarios.

Finalmente, señaló que diversos institutos tecnológicos públicos están pasando por el proceso de licenciamiento, mientras que en el 2026 se espera el mismo camino con otras 3 casas de estudio." Así como existen universidades licenciadas, también habrá institutos públicos con este reconocimiento”, refirió.

¿Cuáles son las carreras técnicas y universitarias más solicitadas en Perú, según el MTPE?

De acuerdo con el Portal Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las carreras con mayor demanda en la región Lima a lo largo del año 2025 son las siguientes:

Carreras técnicas más solicitadas en 2025

Gestión y administración

Mecánica y metalúrgica

Marketing y publicidad

Contabilidad e impuestos

Sistemas y cómputo

Carreras universitarias más solicitadas en 2025

Sistemas y cómputo

Gestión y administración

Construcción e ingeniería civil

Ingeniería industrial y de procesos

Educación Primaria

