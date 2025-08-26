El reencuentro entre Santiago y su perro guía ‘Bam Bam’ se convirtió en un hecho viral que trascendió fronteras y se hizo viral en las redes sociales | Foto: Composición LR/ Facebook/ Bring Bam Bam Home

En junio de este año, la vida de Angel Santiago, un hombre con discapacidad visual de 58 años residente en Chicago, dio un giro inesperado y doloroso cuando descubrió que 'Bam Bam', su perro guía de 14 años, había sido robado de su hogar. Este hecho no solo significaba la pérdida de una mascota, sino también la desaparición de su apoyo esencial para desenvolverse en la vida cotidiana tras haber perdido la vista.

La desaparición de 'Bam Bam' representó un golpe emocional muy fuerte para Santiago, pero también puso a prueba su capacidad de resistencia y perseverancia. Lejos de rendirse, comenzó una búsqueda que se extendería por varios meses. Su rutina se transformó en caminatas diarias de más de 11 kilómetros, en las que no solo se dedicaba a repartir volantes con la foto y descripción de su perro, sino también a mantener viva la esperanza de que alguien pudiera darle una pista.

Santiago recorrió 11 kilómetros diarios durante meses en busca de su perro de servicio y finalmente logró reencontrarse con ‘Bam Bam’

De acuerdo con información publicada en la plataforma GoFundMe, Santiago caminaba “11 kilómetros diarios buscando a su amado perro y repartiendo volantes”. Aunque muchos hubieran considerado imposible el reencuentro después de tanto tiempo, Santiago jamás permitió que su convicción flaqueara. Día tras día, recorría las calles, hablaba con desconocidos y rezaba por la seguridad y el regreso de su mascota. Su determinación comenzó a llamar la atención de vecinos y personas solidarias que veían en él un ejemplo de fuerza y esperanza.

El esfuerzo y la fe de Santiago finalmente fueron recompensados esta semana, cuando 'Bam Bam' fue dejado en la estación policial del Distrito 16 de Chicago por una pareja cuya identidad aún no ha sido determinada. La noticia se esparció rápidamente, generando una ola de alivio y alegría entre quienes habían seguido de cerca la búsqueda. Afortunadamente, el perro fue hallado en buen estado, sin señales de maltrato ni daños físicos visibles, lo que permitió que el reencuentro con su dueño fuera posible en condiciones óptimas.

Fondo solidario de más de 20.000 dólares será destinado a seguridad y cuidados de ‘Bam Bam’

Durante todo el proceso de búsqueda, la solidaridad desempeñó un papel clave. Conmovidos por la difícil situación de Santiago, sus familiares, amigos y vecinos decidieron organizar una campaña de recaudación de fondos para apoyarlo. A través de la plataforma GoFundMe, lograron movilizar a decenas de personas que colaboraron económicamente con la esperanza de contribuir a la recuperación de 'Bam Bam'.

El objetivo inicial del fondo era relativamente modesto: financiar la impresión de volantes, contratar a detectives especializados en la búsqueda de mascotas y, en caso de ser necesario, ofrecer recompensas a quienes pudieran brindar información. Sin embargo, el impacto de la campaña superó cualquier expectativa, alcanzando rápidamente una cifra superior a los 20.000 dólares.

Con su perro finalmente en casa, el destino del dinero recaudado fue replanteado de manera cuidadosa. Amy Pasalich, organizadora de la campaña, explicó que los fondos servirían ahora para instalar un sistema de seguridad en el hogar de Santiago, con el fin de evitar que algo similar volviera a ocurrir. Además, se decidió invertir en un collar de rastreo para 'Bam Bam', garantizando que, en caso de cualquier eventualidad, se pueda localizar al perro rápidamente. Otra parte de los recursos se destinará a cubrir la atención veterinaria, asegurar una alimentación adecuada y afrontar eventuales gastos legales relacionados con el caso del robo. De esta manera, la experiencia no solo se convierte en una victoria personal para Santiago, sino en una oportunidad de tender puentes y ayudar a otros en situaciones similares.