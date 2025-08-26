HOYSuscripcion LR Focus

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Cubano visita supermercado en Perú y se sorprende al ver pasillo lleno de papel higiénico: “Allá estamos adaptados al periódico"

El extranjero afirmó que en Cuba tienen que recurrir a otras prácticas ante la escasez del papel higiénico, como lavarse o usar papel periódico. Video fue compartido en TikTok.

En su visita a Perú, el extranjero se asombró con un pasillo repleto de papel sanitario, contraste notable frente a la adaptación cubana de usar papel periódico.
En más de una ocasión, ciudadanos de diferentes nacionalidades visitan el Perú para conocer sus mejores atractivos. Uno de ellos, fue un cubano que una vez en tierra nacional decidió visitar un supermercado y un detalle le causó gran sorpresa: encontrar todo un pasillo lleno de papel higiénico.

Así como lo lees. El extranjero no podía creer que en los supermercados peruanos estén surtidos de todos los implementos del hogar, especialmente de papel sanitario, ya que en Cuba existe escasez de este suministro.

“En Cuba estamos adaptados a lavarse o a usar papel periódico”, señaló el extranjero

“Estamos en el área de los papeles. Increíble todo un pasillo solo con los papeles higiénicos. En Cuba estamos adaptados a lavarse o a usar papel periódico. ¡Es increíble!, mira. Hay una cantidad de marcas que es impresionante”, se le oyó decir al visitante en el clip de TikTok Soy_marlonmk.

Continuando con su recorrido, el cubano también se impresionó con la enorme cantidad de latas de leche que había en otro ambiente del establecimiento. Las imágenes generaron que los usuarios de la popular red social explicaran al visitante respecto a la situación económica estable por la que atraviesa el país.

Usuarios en TikTok no tardaron en dejar sus curiosos comentarios

“Somos un país muy bendecido”, “Nuestra realidad económica, a pesar de todo, se estima como una de las mejores de Sudamérica”, “Cuba ya es hora de levantarse”, “Los peruanos somos supertrabajadores”, “hermano cubano, bienvenido a Perú”, señalaron algunos usuarios en la publicación de TikTok.

