Peruano prueba Inka Cola y su reacción sorprende tras compararla con bebida de la selva: "No le iguala a ..."

Un joven peruano ha causado furor en TikTok al probar la Inka Kola y comparar su sabor con una tradicional bebida amazónica. Su divertida reacción ha cautivado a numerosos usuarios de la plataforma.

Joven peruano tiene sorprendente reacción al probar Inka Kola y compararlo con conocida bebida amazónica.
Joven peruano tiene sorprendente reacción al probar Inka Kola y compararlo con conocida bebida amazónica. | Foto: Composición LR/LuisAlberca.

Un joven peruano ha sorprendido en TikTok al tener una curiosa reacción luego de probar la Inka Kola, una de las bebidas gaseosas de mayor reconocimiento y asociada al Perú, sobre todo en el extranjero. El clip ha llamado la atención de todos los usuarios, quien se divierten al escuchar sus palabras luego de beber la conocida gaseosa.

El joven que sería de la selva peruana se observa como luego de tomar la gaseosa la compara con la típica bebida masato. "Pocta cho no le iguala a mi masato. No, no", comentó muy sorprendido. Los comentarios no se han hecho esperar y muchos en TikTok lo han tomado como divertidísima su reacción.

PUEDES VER: Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

lr.pe

Joven sorprende con su reacción luego de probar Inka Kola: "No le iguala a mi masato"

El joven usuario de TikTok (LuisAlberca2004) sorprendió al probar la Inka Kola y decir que no se le iguala al masato. Esta típica bebida que tiene su origen de la selva peruana que está presente en las mesas de las familias. En esa línea, los comentarios también lo apoyan, por ejemplo, Luis Tejada, comentó, "El masato es otra cosecha, pues".

Otra usuaria, con el seudónimo 'Blanquita', comentó "Claro que no es igual a nuestro masato".

PUEDES VER: Chileno pregunta qué puede comer con S/50 y en redes lo trolean: “Desayuno, almuerzo, cena y postrecito”

lr.pe

¿Qué es el masato?

El masato es una bebida muy tradicional en la Amazonía peruana y se elabora principalmente a base de yuca fermentada. Su sabor es ligeramente ácido y muy refrescantes. Además, esta bebida tiene un valor cultural y social, pues está presenta en fiestas y reuniones familiares.

