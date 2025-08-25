HOYSuscripcion LR Focus

Chileno pregunta qué puede comer con S/50 y en redes lo trolean: “Desayuno, almuerzo, cena y postrecito”

Los usuarios de Tiktok aprovecharon las palabras de la presidenta Dina Boluarte para responder al visitante chileno sobre qué hacer con 50 soles.

Un tiktoker chileno generó debate al indagar cuánto puede comer en Perú con 50 soles. Su pregunta provocó risas entre cibernautas y una respuesta casi inmediata.
Un tiktoker chileno generó debate al indagar cuánto puede comer en Perú con 50 soles. Su pregunta provocó risas entre cibernautas y una respuesta casi inmediata. | Foto: composición LR/ TikTok / @fernandosudamerica

A menudo, los tiktokers generan debates en las redes sociales por el contenido que publican. Esta vez, el protagonista de este nuevo viral fue un chileno que llegó al Perú para visitar y conocer los diferentes atractivos que el país ofrece. Al no saber los precios de los productos, preguntó en TikTok cuantos días podría comer con 50 soles — equivalentes a 14 dólares americanos —, sin embargo, las respuestas sacaron miles de sonrisas a los usuarios.

El creador de contenido de origen chileno mostró, mediante el clip Fernandosudamerica, un billete de 50 soles. Al hacer la consulta, más de uno repitió las palabras de la presidenta Dina Boluarte: “Desayuno, almuerzo, cena y postrecito”.

PUEDES VER: Chilena se hace viral al elogiar al Perú y resalta 7 cualidades de los peruanos: "El peruano inventa soluciones"

lr.pe

Extranjero gastó casi 40 soles en su desayuno, almuerzo y cena en solo un día

Los cibernautas tomaron con humor la pregunta del chileno y aseguraron que, según el menú de Boluarte, podría comer cinco días sin ningún problema. Para comprobarlo, el extranjero acudió en horas de la mañana a un puesto ambulante de desayunos donde pidió un vaso de quaker y un pan con palta, por el que pagó en total 3 soles.

En horas de la tarde, visitó un restaurante donde comió un menú compuesto por un cabrito a la norteña, sopa y refresco. El hombre pagó el módico precio de 13 soles. Para la cena, se compró un suculento caldo de gallina y desembolsó otros 15 soles.

El creador de contenido mostró en su video que gastó cerca de 40 soles en tres comidas durante un día. Usuarios respondieron a menú de 10 soles de Dina Boluarte. Foto: composición LR/ TikTok / @fernandosudamerica

El creador de contenido mostró en su video que gastó cerca de 40 soles en tres comidas durante un día. Usuarios respondieron a menú de 10 soles de Dina Boluarte. Foto: composición LR/ TikTok / @fernandosudamerica

PUEDES VER: Milena Warthon se emociona al colaborar con el cantante Américo: “Es un artista que me va a abrir puertas en Chile”

lr.pe

Al final del día, el chileno aseguró que gastó cerca de 40 soles entre las tres comidas diarias, lo que fue muy comentado por sus seguidores en la popular red social. “Yo con 10 soles hago almuerzo, cena y su postrecito para 5 personas”, “Señores, seamos sinceros. Ese es el costo de una sola persona, imagínate si tu familia está conformada por cinco miembros y solo tienes esos 50 soles para el desayuno, almuerzo, cena; sin comer fruta y sin pasajes del colegio. Ese presupuesto no te alcanza”, “Y eso que no conoces el menú Dina”, “La presidenta Dina Boluarte vive 5 días con 50 soles”, “35 soles para una sola persona y la presidenta dice que uno puede hacer su mercado y cocinar para la familia con 10 soles”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios.

