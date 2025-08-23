HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Alumno de Senati se vuelve famoso por subir a cantar en los buses: "Para pagar sus estudios"

Miles de usuarios felicitaron al joven y aseguraron sentirse orgullosos, destacando su esfuerzo por estudiar y trabajar al mismo tiempo. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de vistas en la plataforma.
Video tiene miles de vistas en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@joseabel857

Un joven estudiante de Senati se volvió viral en las redes sociales, especialmente en TikTok, luego de protagonizar un video donde aparece cantando dentro de un autobús de transporte público. El suceso sorprendió a miles de usuarios, quienes lo felicitaron por su dedicación, ya que es muy complicado estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Las imágenes fueron subidas a TikTok por el usuario 'joseabel857' (@joseabel857) el 22 de agosto de 2025. Desde su publicación, el video ha logrado superar las 209.900 vistas en la plataforma. Asimismo, acumula más de 10.300 'likes', 6.500 compartidos y cientos de comentarios de usuarios conmovidos por la escena.

PUEDES VER: Hombre lleva a su perrito encima de su mototaxi y divide a las redes: "Al menos pónganle un casco"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, más conocido como Senati, es una institución que, desde 1961, se encarga de formar personal calificado para el sector industrial. Actualmente, muchos jóvenes postulan para adquirir habilidades técnicas y prácticas que les permitan insertarse con éxito en el mercado laboral.

La educación en Senati no es gratuita, ya que los estudiantes deben pagar los costos de matrícula y mensualidad. Aunque algunos jóvenes pueden recibir el apoyo de sus padres, quienes se encargan de afrontar estos gastos, otros no tienen esa suerte y deben trabajar en sus tiempos libres para poder costear sus estudios.

Al parecer, uno de estos jóvenes decidió cantar en los buses con la intención de que los pasajeros le colaboren con algunas monedas. Como podrás apreciar en el video, el muchacho aparece cantando una canción del grupo Néctar, y todo indica que acababa de salir de sus clases, ya que llevaba puesto su uniforme y cargaba su mochila.

PUEDES VER: Perrito quiere juguete de máquina de peluches y hombre le ayuda a conseguirlo: "Fe en la humanidad restaurada"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video protagonizado por este alumno de Senati no tardó en volverse tendencia y provocar diversas reacciones entre los usuarios. Si bien hubo algunos cibernautas que tomaron el suceso con humor, otros se enorgullecieron del joven y no dudaron en felicitarlo, asegurando que todos los esfuerzos que está realizando darán frutos.

'Un verdadero hombre se las busca como sea', 'La mensualidad no se paga sola', 'Si así paga sus estudios, entonces saldrá adelante', 'Estoy orgulloso de ti, yo también soy Senatino, estoy seguro de que cuando egreses serás un buen profesional', 'Sigue así, jamás te avergüences de tu esfuerzo'. Estos son algunos de los comentarios del video.

