Trabajador de limpieza se para de manos para recoger una bolsa y evitar mojarse los zapatos en inundación

Unas imágenes difundidas en TikTok sacaron más de una sonrisa a los usuarios. ¿Por qué? Esto debido a que un trabajador de limpieza tuvo una forma muy peculiar de recoger una bolsa de una laguna de agua empozada en una calle, sin mojarse los zapatos.

Mediante la cuenta tu.tio.minako, se reveló la curiosa forma de trabajo de un hombre al tener que recoger desperdicios de una inundación de agua. Como se mostró en la grabación, el protagonista de este curioso video estaba limpiando las calles, pero se topó con un pequeño problema, una bolsa estaba en medio del agua y no podía alcanzarla con su escoba.

Hombre sorprende por su buen equilibrio para caminar parado de manos

Es por ello, que se le ocurrió una curiosa maniobra para sacar la bolsa de plástico de la ‘laguna artificial’. Al parecer, el trabajador de limpieza no quería mojarse sus zapatos y decidió pararse de manos para no estropear su calzado.

Lo que sorprendió a los usuarios en la popular red social china fue que el sujeto tenía un buen equilibrio, puesto que pudo caminar sin problemas y sin tambalearse con riesgo a caer en el agua. La escena ocasionó que se dejara un gran número de divertidos mensajes, entre los que destacaron que el hombre era un verdadero saiyayin.

Usuarios en TikTok compararon la escena con la de Dragon Ball y lo bautizaron como supersaiyayin. Foto: composición LR/ TikTok / @tu.tio.minako

“El verdadero super saiyayin”, escribieron los usuarios en TikTok

“Qué tipo de entrenamiento hizo, que ni la gorra se le cae”, escribió un usuario. “Simplemente, termina y se va como si nada”, “Es el legendario basurín”, “Prefiere correr el riesgo para dañarse las manos y no mojarse las botas”, “A ese señor deben ascenderlo a jefe de personal”, fueron solo algunos mensajes de los usuarios en TikTok.