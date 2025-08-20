Familia peruana despide a su ser querido bailando trend de TikTok en cementerio: “Honrar con alegría”
Clip viral de TikTok muestra a los familiares del fallecido bailando con alegría, recordando su pasión por el baile.
- Profesor de la UNI alienta a postulantes que no aprobaron examen de admisión: “Ganan experiencia”
- Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”
Una familia peruana sorprendió en TikTok tras el último adiós a un ser querido de forma inusual. En lugar de un velorio tradicional, los familiares decidieron rendir homenaje al fallecido bailando un trend viral inspirado en una de las canciones de 'El Chavo del 8', justo en el cementerio. La escena generó varias reacciones.
Homenaje inusual en cementerio: familia baila trend viral de El Chavo del 8
De acuerdo al clip viral en la cuenta rasheelthaylani en TikTok, una familia se reunió para despedir a un joven peruano y decidieron mantener su recuerdo con una coreografía alegre.
De esta forma, bailaron al ritmo del trend viral de 'El Chavo del 8' cerca al nicho del difunto. Con polos similares y alegría, el emotivo momento fue grabado y luego compartido en redes sociales. El artífice del clip en TikTok explicó que su ser querido siempre tuvo un gusto por bailar y realizar los trend en redes sociales. "Porque siempre te recordaremos como te gustaba estar en todos los tiktoks", describió.
Usuarios comparten sus reacciones
En redes, el hecho fue aplaudido por su autenticidad, y muchos comentan que este tipo de gestos reflejan una nueva forma de afrontar el duelo.
"Están tratando de tomarlo de la mejor manera, cada quien vive su luto como puede", "Sinceramente de eso se trata la vida, de sonreír ante todas las adversidades. La muerte nos llegará a todos", "Todos critican, pero que esta familia tiene mucho amor y unidad", "Es bueno que lo despidan alegres, la tristeza atrae más tristeza, tenían buena familia que lo quería y seguirán adelante", "También quisiera que me recuerden así, todos felices, nadie llorando", "No los juzgo, hicimos lo mismo con mi familia", reaccionaron usuarios.