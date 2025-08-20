Alianza Lima vs U. Católica: los más hilarantes memes de la clasificación del equipo blanquiazul en la Copa Sudamericana 2025
El partido puso los pelos de punta a los hinchas que minuto a minuto seguían la transmisión con la esperanza de que el equipo blanquiazul clasifique en el Estadio Olímpico Atahualpa. Además, se dieron tiempo para compartir los más divertidos memes del encuentro en Quito.
- Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?
- Alianza Lima - U. Católica: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025
Alianza Lima viajó a Quito y consiguió un resultado histórico frente a Universidad Católica de Ecuador, con lo que logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro fue disputado de principio a fin y mantuvo en vilo a los hinchas, que siguieron de cerca cada jugada en busca de un resultado positivo que les permita clasificar a la siguiente fase del torneo.
Tras confirmarse la clasificación con un 2-1, las redes sociales, especialmente los usuarios de X, dejaron volar su imaginación y convirtieron las jugadas más emocionantes y los momentos de tensión del partido en divertidos memes con el que hacen reír a miles de usuarios e hinchas. Desde celebraciones con humor hasta bromas sobre la hazaña conseguida en Ecuador, el ingenio de los aficionados le dio un toque divertido a la histórica noche blanquiazul.
PUEDES VER: ¿Qué pasa si Alianza Lima empata contra la U. Católica de Ecuador por el partido de vuelta en Copa Sudamericana?
Los más divertidos memes del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: X
Los más divertidos memes del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: X
Los más divertidos memes del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: X
Los más divertidos memes del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: X
Los más divertidos memes del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: X
Los más divertidos memes del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: X
Los más divertidos memes del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: X
Los más divertidos memes del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: X
Los más divertidos memes del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: X