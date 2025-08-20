Los más divertidos memes del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. | x

Alianza Lima viajó a Quito y consiguió un resultado histórico frente a Universidad Católica de Ecuador, con lo que logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro fue disputado de principio a fin y mantuvo en vilo a los hinchas, que siguieron de cerca cada jugada en busca de un resultado positivo que les permita clasificar a la siguiente fase del torneo.

Tras confirmarse la clasificación con un 2-1, las redes sociales, especialmente los usuarios de X, dejaron volar su imaginación y convirtieron las jugadas más emocionantes y los momentos de tensión del partido en divertidos memes con el que hacen reír a miles de usuarios e hinchas. Desde celebraciones con humor hasta bromas sobre la hazaña conseguida en Ecuador, el ingenio de los aficionados le dio un toque divertido a la histórica noche blanquiazul.

