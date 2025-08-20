HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
Alianza clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: los más hilarantes memes de la clasificación del equipo blanquiazul en la Copa Sudamericana 2025

El partido puso los pelos de punta a los hinchas que minuto a minuto seguían la transmisión con la esperanza de que el equipo blanquiazul clasifique en el Estadio Olímpico Atahualpa. Además, se dieron tiempo para compartir los más divertidos memes del encuentro en Quito.

Los más divertidos memes del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Alianza Lima viajó a Quito y consiguió un resultado histórico frente a Universidad Católica de Ecuador, con lo que logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro fue disputado de principio a fin y mantuvo en vilo a los hinchas, que siguieron de cerca cada jugada en busca de un resultado positivo que les permita clasificar a la siguiente fase del torneo.

Tras confirmarse la clasificación con un 2-1, las redes sociales, especialmente los usuarios de X, dejaron volar su imaginación y convirtieron las jugadas más emocionantes y los momentos de tensión del partido en divertidos memes con el que hacen reír a miles de usuarios e hinchas. Desde celebraciones con humor hasta bromas sobre la hazaña conseguida en Ecuador, el ingenio de los aficionados le dio un toque divertido a la histórica noche blanquiazul.

lr.pe
Los más divertidos memes del partido Alianza Lima vs. Universidad Católica tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: X

