Peruano se topa con auto de Xiaomi y usuarios en redes bromean "¿Viene con cargador tipo C?"

Un video publicado en TikTok está causando sensación en las redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que un joven peruano se encuentra un lujoso auto fabricado por la marca china Xiaomi, famosa por sus smartphones "calidad-´precio". Este incidente sorprendió a miles de cibernautas y desató una ola de ocurrentes comentarios.

Las imágenes fueron publicadas por el usuario Junior Salazar (@juniorsalazar661) el 13 de agosto de 2025. Desde entonces, ha conseguido acumular más de 1 millón de reproducciones en la plataforma. De igual manera, el video posee más de 68.800 "likes", 17.400 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría muy ocurrentes.

¿Qué sucedió en el video?

Aunque Xiaomi es conocida mundialmente por sus celulares, la compañía ha diversificado su catálogo con tablets, relojes inteligentes, laptops, audífonos inalámbricos y productos para el hogar, como robots aspiradores. En los últimos años, la marca decidió dar un paso más ambicioso al incursionar en el mercado automotriz.

Hasta el momento, el fabricante asiático ha lanzado dos autos eléctricos. El primero es el Xiaomi SU7 que fue lanzado en 2024 y que destaca por su diseño deportivo y gran autonomía. En mayo de 2025, se mostró el Xiaomi YU7, un modelo que se caracteriza por tener una velocidad de carga ultra rápida: 80% de la batería en solo 13 minutos.

Como podrás apreciar en las imágenes, mientras caminaba por las calles de Lima, un joven se encontró con un vehículo que destacaba entre todos. Se trataba de un Xiaomi SU7 que estaba detenido esperando que cambie la luz del semáforo. Al notarlo, no dudó en sacar su celular y grabar la escena, sin imaginar que se volvería viral.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El clip publicado en TikTok rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales y llamó la atención de miles de cibernautas. Mientras algunos se sorprendieron de que los autos de Xiaomi ya circulen en Perú, otros aprovecharon para dejar divertidos comentarios ocurrentes, donde no dudaron en comparar el auto con los celulares de la marca.

"¿Viene con cargador tipo C?", "Si pisas acelerador y freno al mismo tiempo, ¿se toma captura de pantalla?", "¿Saben si viene con funda", "¿Cuál me compro? Este o el de Huawei?", "¿Los policías peruanos en lugar de pedir tarjeta de propiedad, pedirán número de IMEI?", "Me salen anuncios al conducir". Estos son algunos de los comentarios del video.