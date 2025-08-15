A sus 102 años, una madre protagoniza un emotivo momento al despedirse de su hijo de 82 en el hospital, conmoviendo profundamente a las redes sociales | Foto: Composición LR/ X

Es un dicho popular que ningún padre o madre debería presenciar la muerte de su hijo. Sin embargo, a veces la vida rompe este orden natural. Un reciente video viral lo demuestra con una escena profundamente conmovedora: una anciana de 102 años, en Colombia, acude a un hospital para darle el último adiós a su hijo moribundo de 82 años. El momento, capturado en pocos segundos, ha conmovido a miles de personas en redes sociales por el amor de madre que tiene la anciana al ver cómo su hijo vive sus últimos momentos en la tierra.

El video muestra a la mujer, identificada como Teresa, en una habitación del hospital con una mascarilla, inclinándose sobre la cama donde reposa su hijo y, sin pronunciar palabra al principio, comienza a acariciar su rostro con delicadeza. Sin abrir la boca al principio de la escena, va acariciando con lentitud y suavidad su cara en la cama, en la cual expone que el amor de madre sigue vivo y, por lo general, no es quebrantable, aun con la fragilidad de la vejez.

Madre de 102 años se despide de su hijo de 82 acariciándolo y llamándolo con un apodo de infancia

Teresa toma la mano de su hijo y la acaricia lentamente, como si quisiera transmitirle fuerza y calma en sus últimos momentos. Sus ojos se llenan de lágrimas y, con voz suave, le dice: “Le habla su mamá Teresa”, le mencionó su madre. El hombre, debilitado por la enfermedad, apenas reacciona ante las palabras, pero ese pequeño gesto basta para que la madre continúe con su acto de cariño.

En un momento de ternura, Teresa le peina el cabello con las manos y se inclina hacia su rostro. Entonces, le susurra una palabra cargada de afecto y nostalgia: “Dormilón”. Ese apodo, seguramente usado en su infancia, se convierte en una despedida que resume toda una vida de cuidado, protección y amor.

Reacciones en redes al emotivo adiós de madre de 102 años a su hijo de 82 en Colombia

El video concluye cuando Teresa se gira hacia la persona que graba para darle alguna indicación. En redes sociales, la reacción fue inmediata. Los comentarios se llenaron de mensajes de admiración y tristeza: “Bonito pero triste”, “Dios te dé fortaleza para ver partir a quien viste nacer”, “Esto me rompe el corazón”, “El amor de madre es eterno”. Miles de usuarios coincidieron en que no hay vínculo más fuerte que el materno.

Si bien no se han proporcionado más datos sobre la salud del hombre, la historia ha representado un recordatorio de ese amor incondicional que comparten las madres y los hijos, y del valor de nuestro acompañar con afecto a los seres queridos en la vida en cada uno de sus momentos.