Pasajero le corta el cabello a su compañero con tijeras en pleno viaje en bus: ''Lo que faltaba''

El video del hecho, grabado y publicado en TikTok, generó risas y comentarios graciosos entre los usuarios, quienes lo consideraron insólito.

El momento fue grabado en el Transmilenio de Bogotá.
El momento fue grabado en el Transmilenio de Bogotá. | Foto: composición LR/TikTok

Dos hombres acapararon toda la atención de los demás pasajeros mientras viajaban en un Transmilenio de Bogotá. El hecho ocurrió cuando uno de los dos peinaba meticulosamente a su compañero, quien estaba sentado en el bus, y luego le cortó el cabello con unas tijeras, desatando las risas de los testigos.

El video grabado por un usuario de TikTok fue publicado posteriormente, lo que generó una ola de reacciones y comentarios graciosos que detallaron el suceso.

lr.pe

Barbería en pleno viaje en el bus

El momento fue grabado en la ruta 323 del Transmilenio de Bogotá, y los testigos no dudaron en captar al acompañante de la persona a bordo cuando le cortaba el cabello de manera inesperada. Ante la atenta mirada de los pasajeros, los protagonistas del video estuvieron completamente ajenos al asombro que causaban en el resto de los presentes, quienes no podían creer lo que sucedía frente a ellos.

Aunque no se registró ningún riesgo físico para los protagonistas del video, algunos usuarios calificaron el hecho como insólito, un acto que desafía las normas de convivencia y un sistema de transporte que moviliza a millones de personas en la capital colombiana.

¿Qué dijeron en las redes sobre este hecho inusual?

La viralización fue tan significativa que, entre los comentarios más destacados, se puede apreciar el característico humor de los usuarios: 'Lo que faltaba', 'La nueva barbería móvil', 'La barbera del pueblo', lo que refleja el tono jocoso que adoptaron la mayoría de los cibernautas.

