Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario contra Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tras caer 4-0 ante Palmeiras y quedar cerca de la eliminación de la Conmebol Libertadores, ahora Universitario jugará contra Sport Huancayo de visita y buscará seguir líder del Clausura.

Universitario derrotó a Sport Huancayo en el último enfrentamiento por el Apertura 2025. Foto: composición LR/Universitario/Sport Huancayo
Universitario derrotó a Sport Huancayo en el último enfrentamiento por el Apertura 2025. Foto: composición LR/Universitario/Sport Huancayo

Universitario buscará este fin de semana recuperarse de la goleada que le propinó Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Por la sexta jornada del Torneo Clausura, la 'U' visitará a Sport Huancayo en el IPD Huancayo. El partido se disputará el domingo 17 de agosto desde las 12.00 p. m. (hora peruana) y los cremas deberán ganar para no perderle los pasos a Sporting Cristal, que se ubica primero por diferencia de goles.

El elenco estudiantil llega muy golpeado tras caer 4-0 ante Palmeiras en el Monumental, resultado que los deja al borde de la eliminación. Sport Huancayo, por su parte, viene de perder ante ADT por la mínima diferencia. La última vez que se enfrentaron, la 'U' se impuso 3-1.

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

lr.pe

Canal TV del Universitario contra Sport Huancayo

El Universitario contra Sport Huancayo se podrá ver a través de L1 MAX en todo el Perú. Esta señal está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los encuentros en streaming.

¿Dónde ver ONLINE Universitario contra Sport Huancayo?

El encuentro entre Universitario contra Sport Huancayo se podrá seguir por Liga 1 Play de manera online. Si no cuentas con esta posibilidad, puedes unirte a la cobertura gratis que realizará La República Deportes.

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: 'No vengan con jóvenes'

lr.pe

Próximos partidos de Universitario y Sport Huancayo

Luego de este encuentro, Universitario afrontará la vuelta ante Palmeiras en Brasil y después recibirá a Alianza Lima en una nueva edición del clásico peruano. Por otro lado, Sport Huancayo visitará a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Clausura.

